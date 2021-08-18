На Сумщине 43 новых случая COVID-19

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро среды, 1 сентября.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 874 человека;
- летальных случаев - 44;
- выздоровели - 925 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 28 140 человек,
- методом ИФА – 8 159 человек,
- экспресс-тестами – 27 102 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2288371 человек;
- выздоровели – 2 208 865 человек;
- летальных случаев - 53 833;
- проведения ПЦР-тестов – 12 008 463.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г..Киев (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 268 случаев;
Винницкая область - 34 случая;
Волынская область - 35 случаев;
Днепропетровская область - 108 случаев;
Донецкая область - 139 случаев;
Житомирская область - 63 случая;
Закарпатская область - 24 случая;
Запорожская область - 58 случаев;
Ивано-Франковская область - 81 случай;
Киевская область - 70 случаев;
Кировоградская область - 15 случаев;
Луганская область - 115 случаев;
Львовская область - 121 случай;
Николаевская область - 33 случая;
Одесская область - 103 случая;
Полтавская область - 28 случаев;
Ровенская область - 65 случаев;
Сумская область - 43 случая;
Тернопольская область - 73 случая;
Харьковская область - 177 случаев;
Херсонская область - 120 случаев;
Хмельницкая область - 93 случая;
Черкасская область - 49 случаев;
Черновицкая область - 128 случаев;
Черниговская область - 32 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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