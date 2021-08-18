На Сумщине 43 новых случая COVID-19 За сутки 31 августа 2021 в Украине зафиксировано 2 075 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 153, медработников - 52).

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро среды, 1 сентября.

Также за минувшие сутки:

- госпитализированы - 874 человека;

- летальных случаев - 44;

- выздоровели - 925 человек.

За сутки протестировано:

- методом ПЦР – 28 140 человек,

- методом ИФА – 8 159 человек,

- экспресс-тестами – 27 102 человека.

За все время пандемии в Украине:

- заболело - 2288371 человек;

- выздоровели – 2 208 865 человек;

- летальных случаев - 53 833;

- проведения ПЦР-тестов – 12 008 463.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г..Киев (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 268 случаев;

Винницкая область - 34 случая;

Волынская область - 35 случаев;

Днепропетровская область - 108 случаев;

Донецкая область - 139 случаев;

Житомирская область - 63 случая;

Закарпатская область - 24 случая;

Запорожская область - 58 случаев;

Ивано-Франковская область - 81 случай;

Киевская область - 70 случаев;

Кировоградская область - 15 случаев;

Луганская область - 115 случаев;

Львовская область - 121 случай;

Николаевская область - 33 случая;

Одесская область - 103 случая;

Полтавская область - 28 случаев;

Ровенская область - 65 случаев;

Сумская область - 43 случая;

Тернопольская область - 73 случая;

Харьковская область - 177 случаев;

Херсонская область - 120 случаев;

Хмельницкая область - 93 случая;

Черкасская область - 49 случаев;

Черновицкая область - 128 случаев;

Черниговская область - 32 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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