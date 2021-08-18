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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:03282

Сумские патрульные оперативно задержали грабителя (видео)

На линию 102 поступило сообщение о грабеже. На проспекте Тараса Шевченко неизвестный мужчина зашел в помещение салона красоты, где открыто завладел тремя мобильными телефонами, кошельками с документами и денежными средствами.

Заявительница сначала пыталась догнать его самостоятельно, и неизвестный быстро побежал в направлении парка.

Через 10 минут, отрабатывая прилегающую территорию, на улице Троицкой, экипаж патрульных обнаружил мужчину, похожего по описанию. Он стоял на тротуаре и торопливо прятал вещи в рюкзак.

Во время поверхностной проверки у 32-летнего гражданина патрульные обнаружили мобильные телефоны, о похищении которых и шла речь в обращении. В рюкзаке инспекторы увидели еще и ноутбук, электроинструмент и отвертки к нему, а также еще несколько телефонов. К слову, о похищении именно этих вещей патрульные почти сразу же получили еще одно сообщение от сумчанина.

Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

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