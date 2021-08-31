На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 25 человек

По состоянию на 31 августа за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79 402 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1355 летальных случая, за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 495 человек, из них за минувшие сутки - 9 (Конотопский р-н - 1, Ахтырский р-н - 2, Сумской р-н - 5, Шосткинский р-н - 1).
На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 13 человек....
Статистику предоставила сегодня, 30 августа, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Статистику предоставила сегодня, 30 августа, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее....
COVID-19 подтвердили у 63 человек (Конотопский р-н - 12, Ахтырский р-н - 5, Роменский р-н - 6, Сумской р-н -...