На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 25 человек COVID-19 подтвердили у 25 человек (Ахтырский р-н - 7, Роменский р-н - 2, Сумской р-н - 12, Шосткинский р-н - 4).

По состоянию на 31 августа за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79 402 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1355 летальных случая, за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 495 человек, из них за минувшие сутки - 9 (Конотопский р-н - 1, Ахтырский р-н - 2, Сумской р-н - 5, Шосткинский р-н - 1).