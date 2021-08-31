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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:48306

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 25 человек

COVID-19 подтвердили у 25 человек (Ахтырский р-н - 7, Роменский р-н - 2, Сумской р-н - 12, Шосткинский р-н - 4).

По состоянию на 31 августа за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79 402 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1355 летальных случая, за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 495 человек, из них за минувшие сутки - 9 (Конотопский р-н - 1, Ахтырский р-н - 2, Сумской р-н - 5, Шосткинский р-н - 1).

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Общество Коронавирус
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