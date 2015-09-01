Як у Сумах відзначатимуть День міста Заходи до Дня міста у Сумах розпочнуться вже 2 вересня і продовжаться до неділі.

2 вересня 10:00 Урочистий мітинг «Війна відгриміла та пам’ять жива» Меморіальний комплекс «Вічна Слава» 10:00 Кубок міста з хокею на траві Дитячий парк «Казка» 18:00 Концерт духової музики Альтанка 3 вересня 18:00 Концерт провідних майстрів сцени, присвячений Дню міста Театр Щепкіна 18:00 Проект «Чарівні сумчанки. Три пелюстки жіночості» Конгрес-Центр СумДУ 4 вересня 10:00 Фінальний етап проекту «Слобожаночка» Альтанка 10:00 Акція «Суми – місто дружнє до дітей» Покровська площа 11:00 Урочиста сесія Сумської міської ради «Зі святом, рідне місто!» Сумська обласна філармонія 11:00 Дитячі атракціони та торговельні майданчики Майдан Незалежності 11:00 Виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва Вул. Соборна 11:00 Виставка «Місто, яке я люблю!», художня школа ім. М. Г. Лисенка Сквер ім. І.Г. Харитоненка 11:00 Бібліо-стрім «Корінням стародавні Суми серцем молоді» Сквер ім. І. Г. Харитоненка 11:00 Проект «Найкращому місту – наша любов» Альтанка 11:30 Арт-проект «Казкова країна» Сквер ім. І. Г.Харитоненка 12:00 Урочистості біля пам’ятника І. Г. Харитоненку Сквер ім. І. Г. Харитоненка 12:00 Парад ретро автомобілів, комунальної та військової техніки Вул. Петропавлівська - вул. Героїв Сумщини – майдан Незалежності 12:00 Студентський фестиваль «Суми – місто, що єднає» (урочиста хода та святковий концерт) Вул. Петропавлівська – вул. Героїв Сумщини – МЦ «Романтика» 12:00 Фестиваль підприємництва «Бізнес та родина – єдине ціле» сквер ім. Т. Г. Шевченка 12:00 Благодійний проект «Твори своє» Територія «Трибуна парк», вул. Гагаріна, 11 13:00 Фестиваль вуличної їжі Пл. Театральна 14:00 Показ колекцій одягу: «Folk drive» та «Opinio» Сквер ім. Т. Г. Шевченка 14:00 Дитячий розважальний захід «Фестиваль фарб» Дитячий парк «Казка» 17:00 Культурно-мистецький фестиваль «Ніч міста» Вул. Соборна 18:00 Концерт інструментальної музики Альтанка 18:00 Свято «Ми – сумчани!» Роменський мікрорайон 19:00 Квартирник «MUZ СХОДИНКИ» МЦ «Романтика» 5 вересня 9:00 Відкритий чемпіонат міста з тенісу Міський парк відпочинку ім. Кожедуба 10:00 Відкритий чемпіонат міста з веслування на байдарках та каное р. Псел, вул. Кринична 11:00 Дитячі атракціони та торговельні майданчики Майдан Незалежності 11:00 Кубок міста з футзалу серед команд аматорів Спорткомплекс СумДПУ 20:00 Святковий концерт за участю зірок естради Майдан Незалежності