Як у Сумах відзначатимуть День міста

2 вересня
|
10:00
|
Урочистий мітинг «Війна відгриміла та пам’ять жива»
|
Меморіальний комплекс «Вічна Слава»
|
10:00
|
Кубок міста з хокею на траві
|
Дитячий парк «Казка»
|
18:00
|
Концерт духової музики
|
Альтанка
3 вересня
|
18:00
|
Концерт провідних майстрів сцени, присвячений Дню міста
|
Театр Щепкіна
|
18:00
|
Проект «Чарівні сумчанки. Три пелюстки жіночості»
|
Конгрес-Центр СумДУ
4 вересня
|
10:00
|
Фінальний етап проекту «Слобожаночка»
|
Альтанка
|
10:00
|
Акція «Суми – місто дружнє до дітей»
|
Покровська площа
|
11:00
|
Урочиста сесія Сумської міської ради «Зі святом, рідне місто!»
|
Сумська обласна філармонія
|
11:00
|
Дитячі атракціони та торговельні майданчики
|
Майдан Незалежності
|
11:00
|
Виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва
|
Вул. Соборна
|
11:00
|
Виставка «Місто, яке я люблю!», художня школа ім. М. Г. Лисенка
|
Сквер ім. І.Г. Харитоненка
|
11:00
|
Бібліо-стрім «Корінням стародавні Суми серцем молоді»
|
Сквер ім. І. Г. Харитоненка
|
11:00
|
Проект «Найкращому місту – наша любов»
|
Альтанка
|
11:30
|
Арт-проект «Казкова країна»
|
Сквер ім. І. Г.Харитоненка
|
12:00
|
Урочистості біля пам’ятника І. Г. Харитоненку
|
Сквер ім. І. Г. Харитоненка
|
12:00
|
Парад ретро автомобілів, комунальної та військової техніки
|
Вул. Петропавлівська - вул. Героїв Сумщини – майдан Незалежності
|
12:00
|
Студентський фестиваль «Суми – місто, що єднає» (урочиста хода та святковий концерт)
|
Вул. Петропавлівська – вул. Героїв Сумщини – МЦ «Романтика»
|
12:00
|
Фестиваль підприємництва «Бізнес та родина – єдине ціле»
|
сквер ім. Т. Г. Шевченка
|
12:00
|
Благодійний проект «Твори своє»
|
Територія «Трибуна парк», вул. Гагаріна, 11
|
13:00
|
Фестиваль вуличної їжі
|
Пл. Театральна
|
14:00
|
Показ колекцій одягу: «Folk drive» та «Opinio»
|
Сквер ім. Т. Г. Шевченка
|
14:00
|
Дитячий розважальний захід «Фестиваль фарб»
|
Дитячий парк «Казка»
|
17:00
|
Культурно-мистецький фестиваль «Ніч міста»
|
Вул. Соборна
|
18:00
|
Концерт інструментальної музики
|
Альтанка
|
18:00
|
Свято «Ми – сумчани!»
|
Роменський мікрорайон
|
19:00
|
Квартирник «MUZ СХОДИНКИ»
|
МЦ «Романтика»
5 вересня
|
9:00
|
Відкритий чемпіонат міста з тенісу
|
Міський парк відпочинку ім. Кожедуба
|
10:00
|
Відкритий чемпіонат міста з веслування на байдарках та каное
|
р. Псел, вул. Кринична
|
11:00
|
Дитячі атракціони та торговельні майданчики
|
Майдан Незалежності
|
11:00
|
Кубок міста з футзалу серед команд аматорів
|
Спорткомплекс СумДПУ
|
20:00
|
Святковий концерт за участю зірок естради
|
Майдан Незалежності
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