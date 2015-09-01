Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:01410

Як у Сумах відзначатимуть День міста

Заходи до Дня міста у Сумах розпочнуться вже 2 вересня і продовжаться до неділі.

2 вересня

10:00

Урочистий мітинг «Війна відгриміла та пам’ять жива»

Меморіальний комплекс «Вічна Слава»

10:00

Кубок міста з хокею на траві

Дитячий парк «Казка»

18:00

Концерт духової музики

Альтанка

3 вересня

18:00

Концерт провідних майстрів сцени, присвячений Дню міста

Театр Щепкіна

18:00

Проект «Чарівні сумчанки. Три пелюстки жіночості»

Конгрес-Центр СумДУ

4 вересня

10:00

Фінальний етап проекту «Слобожаночка»

Альтанка

10:00

Акція «Суми – місто дружнє до дітей»

Покровська площа

11:00

Урочиста сесія Сумської міської ради «Зі святом, рідне місто!»

Сумська обласна філармонія

11:00

Дитячі атракціони та торговельні майданчики

Майдан Незалежності

11:00

Виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва

Вул. Соборна

11:00

Виставка «Місто, яке я люблю!», художня школа ім. М. Г. Лисенка

Сквер ім. І.Г. Харитоненка

11:00

Бібліо-стрім «Корінням стародавні Суми серцем молоді»

Сквер ім. І. Г. Харитоненка

11:00

Проект «Найкращому місту – наша любов»

Альтанка

11:30

Арт-проект «Казкова країна»

Сквер ім. І. Г.Харитоненка

12:00

Урочистості біля пам’ятника І. Г. Харитоненку

Сквер ім. І. Г. Харитоненка

12:00

Парад ретро автомобілів, комунальної та військової техніки

Вул. Петропавлівська - вул. Героїв Сумщини – майдан Незалежності

12:00

Студентський фестиваль «Суми – місто, що єднає» (урочиста хода та святковий концерт)

Вул. Петропавлівська – вул. Героїв Сумщини – МЦ «Романтика»

12:00

Фестиваль підприємництва «Бізнес та родина – єдине ціле»

сквер ім. Т. Г. Шевченка

12:00

Благодійний проект «Твори своє»

Територія «Трибуна парк», вул. Гагаріна, 11

13:00

Фестиваль вуличної їжі

Пл. Театральна

14:00

Показ колекцій одягу: «Folk drive» та «Opinio»

Сквер ім. Т. Г. Шевченка

14:00

Дитячий розважальний захід «Фестиваль фарб»

Дитячий парк «Казка»

17:00

Культурно-мистецький фестиваль «Ніч міста»

Вул. Соборна

18:00

Концерт інструментальної музики

Альтанка

18:00

Свято «Ми – сумчани!»

Роменський мікрорайон

19:00

Квартирник «MUZ СХОДИНКИ»

МЦ «Романтика»

5 вересня

9:00

Відкритий чемпіонат міста з тенісу

Міський парк відпочинку ім. Кожедуба

10:00

Відкритий чемпіонат міста з веслування на байдарках та каное

р. Псел, вул. Кринична

11:00

Дитячі атракціони та торговельні майданчики

Майдан Незалежності

11:00

Кубок міста з футзалу серед команд аматорів

Спорткомплекс СумДПУ

20:00

Святковий концерт за участю зірок естради

Майдан Незалежності
Фото
Общество День города Сумы
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Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
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13.00; 17.05; 19.30; 21.30
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Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
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Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
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14.10; 16.10; 20.00; 22.00
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Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
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12.00; 14.30; 19.00
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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