Сбежавшую из дома 18-летнюю сумчанку нашли Об этом сообщается в чате поиска в телеграмм-канале и вайбере.

18-летнюю сумчанку Оксану Аганину после двух дней поисков нашли. Что с ней произошло волонтеры не говорят, оставляя право на это за семьей.