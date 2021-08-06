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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сбежавшую из дома 18-летнюю сумчанку нашли

Об этом сообщается в чате поиска в телеграмм-канале и вайбере.

18-летнюю сумчанку Оксану Аганину после двух дней поисков нашли. Что с ней произошло волонтеры не говорят, оставляя право на это за семьей.

Общество Пропал без вести
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