Сбежавшую из дома 18-летнюю сумчанку нашли

18-летнюю сумчанку Оксану Аганину после двух дней поисков нашли. Что с ней произошло волонтеры не говорят, оставляя право на это за семьей.
27 августа в Сумах пропала 18-летняя Оксана Аганина....
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