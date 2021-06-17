Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:42271

В Шостке провели чемпионат Сумщины по боксу

В Шостке с 26 по 28 августа состоялся открытый чемпионат Сумской области по боксу.

В турнире приняли участие 109 спортсменов из Сумской, Киевской, Черниговской и Одесской областей.

Победителями в своих возрастных и весовых категориях стали: Владислав Лисовый (Калиновка), Николай Цурган (Шостка), Климент Радионов (Глухов), Архип Теницкий (Тростянец), Давид Зинаков (Лебедин), Максим Коваленко (Лебедин), Эльдар Порядинский (Шостка), Илья Шелест (Сумы), Стас Креслов (Сумы), Тихон Мандрыкин (Шостка), Святозар Москаленко (Калиновка), Виталий Колодяжный (Тростянец), Дмитрий Лазарев (Одесса), Мирон Хуторной (Сумы), Богдан Рева (Глухов), Руслан Булах (Ромны), Николай Фисенко (Шостка), Давид Сенченко (Сумы), Сергей Еремин (Глухов), Максим Павлик (Глухов), Денис Машков (Лебедин), Эльяр Коломойченко (Шостка), Арсений Рычков (Шостка), Богдан Плаходько (Лебедин).

Спорт Бокс
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумчанка отобралась на чемпионат Европы
06.08.2021 08:09

Сумчанка отобралась на чемпионат Европы

1-4 августа в Харькове проходил отборочный турнир к чемпионату Европы среди женщин (молодежь)....

В Тростянце прошел вечер бокса с участием олимпийцев из Алжира
27.06.2021 08:38

В Тростянце прошел вечер бокса с участием олимпийцев из Алжира

В рамках подготовки к олимпийским играм в Токио в Сумах в Академии бокса Владимира Винникова проходит сбор олимпийская сборная Алжира....

В Тростянце пройдет «Вечер бокса с олимпийцами»
23.06.2021 08:30

В Тростянце пройдет «Вечер бокса с олимпийцами»

26 июня в Круглом дворе пройдет «Вечер бокса с олимпийцами»....

Боксеры с Сумщины отличились на всеукраинской гимназиаде
22.06.2021 14:28

Боксеры с Сумщины отличились на всеукраинской гимназиаде

15-20 июня в Умани прошла III летняя гимназиада по боксу....

Сборная Алжира готовится к Олимпиаде в Сумах
17.06.2021 16:59

Сборная Алжира готовится к Олимпиаде в Сумах

В Сумах проходит международный сбор боксеров перед Олимпиадой в Токио....

view counter

Статьи

Добровільне декларування доходів: що потрібно знати
27.08.2021 17:25
Студентська РАБсила. Що сталося із сумським студентом на практиці за кордоном – розслідування (відео)
27.08.2021 10:10
Максим и Марина Гладун: «Мечтаем об Олимпиаде»
21.08.2021 14:40
Особенности выбора бокалов для пива
19.08.2021 17:57
Где готовят вкусную лапшу вок в Кременчуге?
19.08.2021 17:18
«НАШ КРАЙ»: природні ресурси мають працювати на громади
19.08.2021 13:10
Фабрика мільйонерів: Епіцентр здійснює мрії українців на 50 мільйонів
19.08.2021 09:52
«Наш край» допомагає споживачам газу захистити свої права
18.08.2021 12:28
Фінансові підсумки півріччя: громади Сумщини витратили 2,5 млрд.грн на освіту
17.08.2021 13:02
Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»
16.08.2021 11:16
Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
14.08.2021 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.00; 16.45
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кино Планета Кіно
13.00; 17.05; 19.30; 21.30
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 15.15; 19.20; 21.15
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кино Планета Кіно
14.10; 16.10; 20.00; 22.00
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Кино Планета Кіно
12.00; 14.30; 19.00
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.45; 13.30
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Кино Планета Кіно
15.15

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.