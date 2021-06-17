В Шостке провели чемпионат Сумщины по боксу В Шостке с 26 по 28 августа состоялся открытый чемпионат Сумской области по боксу.

В турнире приняли участие 109 спортсменов из Сумской, Киевской, Черниговской и Одесской областей. Победителями в своих возрастных и весовых категориях стали: Владислав Лисовый (Калиновка), Николай Цурган (Шостка), Климент Радионов (Глухов), Архип Теницкий (Тростянец), Давид Зинаков (Лебедин), Максим Коваленко (Лебедин), Эльдар Порядинский (Шостка), Илья Шелест (Сумы), Стас Креслов (Сумы), Тихон Мандрыкин (Шостка), Святозар Москаленко (Калиновка), Виталий Колодяжный (Тростянец), Дмитрий Лазарев (Одесса), Мирон Хуторной (Сумы), Богдан Рева (Глухов), Руслан Булах (Ромны), Николай Фисенко (Шостка), Давид Сенченко (Сумы), Сергей Еремин (Глухов), Максим Павлик (Глухов), Денис Машков (Лебедин), Эльяр Коломойченко (Шостка), Арсений Рычков (Шостка), Богдан Плаходько (Лебедин).