Среди ночи сумские патрульные задержали домушника Ночью экипаж патрульных получил сообщение на улицу Олександра Олеся.

Жительница одной из многоэтажек услышала странный шорох в подъезде. Прислушавшись, у соседней квартиры она услышала голоса двух неизвестных. Звуки, которые раздавались из-за двери, были похожи на копание в дверном замке. Сумчанка сразу позвонила на линию 102. Через мгновение стражи порядка были на месте. В подъезде они обнаружили только одного человека. Гражданин не мог объяснить, что делает в подъезде в такой поздний час. Он постоянно путался в своих же версиях.

Патрульные провели ему поверхностную проверку, в ходе которой обнаружили три мобильных телефона и несколько листов бумаги с адресами, номерами квартир и кодами подъездов. Рядом с мужчиной инспекторы обнаружили еще и набор для отпирания дверей, перчатки и нож.

Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.