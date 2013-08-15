Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:06471

Среди ночи сумские патрульные задержали домушника

Ночью экипаж патрульных получил сообщение на улицу Олександра Олеся.

Жительница одной из многоэтажек услышала странный шорох в подъезде. Прислушавшись, у соседней квартиры она услышала голоса двух неизвестных. Звуки, которые раздавались из-за двери, были похожи на копание в дверном замке. Сумчанка сразу позвонила на линию 102. Через мгновение стражи порядка были на месте. В подъезде они обнаружили только одного человека. Гражданин не мог объяснить, что делает в подъезде в такой поздний час. Он постоянно путался в своих же версиях.

Патрульные провели ему поверхностную проверку, в ходе которой обнаружили три мобильных телефона и несколько листов бумаги с адресами, номерами квартир и кодами подъездов. Рядом с мужчиной инспекторы обнаружили еще и набор для отпирания дверей, перчатки и нож.

Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.

Право Вор
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах ищут квартирного вора (фото)
05.05.2020 14:53

В Сумах ищут квартирного вора (фото)

Полиция Сум разыскивает мужчину, обоснованно подозреваемого в совершении кражи из частной квартиры....

06.04.2018 10:14

Полицейские спасли бездомному вору жизнь

Работники путивльской полиции обратили внимание на то, что 27-летний мужчина, подозреваемый в совершении мелкой кражи и не имеющий определенного места...

Полиция ищет вора, который скрывается от правосудия (фото)
27.03.2018 13:05

Полиция ищет вора, который скрывается от правосудия (фото)

Сумской районный отдел полиции не прекращает розыск Малюка Григория Васильевича, 1964 г.р., жителя села Стенки Сумского района, и надеется на...

15.08.2013 17:06

На Сумщине вор проникал в гаражи, проламывая крыши

Конотопские правоохранители на «горячем» задержали «гаражного» вора....

view counter

Статьи

Добровільне декларування доходів: що потрібно знати
27.08.2021 17:25
Студентська РАБсила. Що сталося із сумським студентом на практиці за кордоном – розслідування (відео)
27.08.2021 10:10
Максим и Марина Гладун: «Мечтаем об Олимпиаде»
21.08.2021 14:40
Особенности выбора бокалов для пива
19.08.2021 17:57
Где готовят вкусную лапшу вок в Кременчуге?
19.08.2021 17:18
«НАШ КРАЙ»: природні ресурси мають працювати на громади
19.08.2021 13:10
Фабрика мільйонерів: Епіцентр здійснює мрії українців на 50 мільйонів
19.08.2021 09:52
«Наш край» допомагає споживачам газу захистити свої права
18.08.2021 12:28
Фінансові підсумки півріччя: громади Сумщини витратили 2,5 млрд.грн на освіту
17.08.2021 13:02
Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»
16.08.2021 11:16
Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
14.08.2021 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.00; 16.45
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кино Планета Кіно
13.00; 17.05; 19.30; 21.30
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 15.15; 19.20; 21.15
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кино Планета Кіно
14.10; 16.10; 20.00; 22.00
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Кино Планета Кіно
12.00; 14.30; 19.00
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.45; 13.30
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Кино Планета Кіно
15.15

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.