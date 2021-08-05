На Сумщине в ДТП погибла женщина (обновлено) Происшествие произошло сегодня, 30 августа, около восьми часов утра, в селе Речки Сумского района.

В полицию поступило сообщение от 47-летнего мужчины об обнаружении автомобиля «ГАЗель» в кювете. Рядом с автомобилем было обнаружено тело женщины без признаков жизни.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа отделения полиции №1 (г. Белополье). Устанавливаются причины и обстоятельства этого события.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.