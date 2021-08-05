На Сумщине в ДТП погибла женщина (обновлено)

В полицию поступило сообщение от 47-летнего мужчины об обнаружении автомобиля «ГАЗель» в кювете. Рядом с автомобилем было обнаружено тело женщины без признаков жизни.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа отделения полиции №1 (г. Белополье). Устанавливаются причины и обстоятельства этого события.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Прокурору из Конотопа, которого подозревают в смертельном наезде на 81-летнюю женщину, избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью...
Дорожньо-транспортна пригода сталась у м. Конотоп 18 серпня 2021 року близько 4 год 10 хв....
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Роменской окружной прокуратурой сообщено о подозрении 42-летнему мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП....
Роменской окружной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 46-летнего мужчины, нарушение ПДД которого привело к гибели...