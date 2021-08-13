Сумскому биатлонисту не хватило 7 секунд до медали на чемпионате мира Спринтерская гонка юниоров на чемпионате мира по летнему биатлону в чешском Нове-Место порадовала украинских болельщиков борьбой за призовое место до последних метров дистанции!

Отличился представитель Сумщины Дмитрий Грущак, который на каждом из рубежей заработал по одному кругу штрафа и на последний круг ушел, имея седьмой график и отставание в 13 секунд от третьей позиции!

На заключительных километрах наш биатлонист включился в борьбу и отыграл три строчки в протоколе, но до заветной бронзы не хватило всего семь секунд. Тем не менее, четвертое место – отличный плацдарм для соперничества за подиум в гонке преследования. Особенно с учетом того, что по скорости Дмитрий выглядел сегодня вполне убедительно, показав в чистом ходе шестой график, пишет biathlon.com.ua.

Порадовал скоростью на дистанции и Степан Кинаш – по этому показателю он 11-й в гонке. Да и по скорострельности у Степана лучший результат в команде. Подвела точность – три круга штрафа не позволили харьковчанину финишировать в десятке лучших – сегодня он 14-й.

Место в топ-20 завоевал также наш Роман Боровик с четырьмя кругами штрафа. Нашему Владиславу Чихарю два промаха позволили финишировать с 22-м результатом. А вот Виталий Мандзын и наш Владимир Кошман, также четырежды заходившие на круг штрафа, в итоге оказались далеко – 30-м и 40-м соответственно.

Золотой дубль сегодня мы снова увидели в исполнении чешской команды: на этот раз Томаш Микиска, даже несмотря на падение перед финишем, сумел на 10 секунд опередить партнера по сборной хозяев Витеслава Хорнига. Третье место и бронзу в свой актив записал словацкий юниор Томаш Скленарик. И если два лидера в гонке преследования уйдут на значительном отдалении от соперников, то борьба за бронзу в воскресенье обещает быть жаркой!

Спринт. Юниоры

1. Томаш Микиска (1+0) 20:37,9

2. Витеслав Хорниг (0+1) +10,3

3. Томаш Скленарик (1+1) +50,6

4. Дмитрий Грущак (1+1) +57,3

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14. Степан Кинаш (2+1) +1:40,5

20. Роман Боровик (1+3) +2:07,1

22. Владислав Чихарь (1+1) +2:12,9

30. Виталий Мандзын (2+2) +2:52,6

41. Владимир Кошман (1+3) +4:11,4