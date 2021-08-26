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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:32280

Состав АФФК «Сумы» пополнился еще четырьмя игроками

Накануне старта нового сезона в Экстра-лиге состав нашей команды пополнили четыре воспитанника сумского футзала.

Это универсалы Юрий Пимоненко, Богдан Бакляк, Антон Власенко и Андрей Расторгуев.

Также ранее новичками АФФК «Сумы» стали два Эдуарда - Волков и Нагорный.

Спорт АФФК Сумы Футзал
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