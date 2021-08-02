Сумские хоккеистки выиграли кубок Украины 21-26 августа прошел розыгрыш Кубка Украины по хоккею на траве.

В турнире, который организовали впервые за много лет, приняли участие 5 команд: «Колос» (Борисполь), Сборная Полтавской области и три сумские – МСК «Сумчанка», «ИФК СумГПУ» и «Динамо».

22 августа

МСК «Сумчанка» - «ИФК СумГПУ» 15:3

«Колос» - «Динамо» 3:0

23 августа

«Динамо» - Сборная Полтавщины 5:1

«Колос» - «ИФК СумГПУ» 3:1

24 августа

МСК «Сумчанка» - «Динамо» 14:1

«Колос» - Сборная Полтавщины 5:0

25августа

«Динамо» - «ИФК СумГПУ» 2:4

МСК «Сумчанка» - Сборная Полтавщины 13:0

26 августа

«ИФК СумГПУ» - Сборная Полтавщины 5:1

МСК «Сумчанка» - «Колос» 0:0 (4:1 бул.)

В итоге первое место у «Сумчанки», второе – у «Колоса», третье – у «ИФК СумГПУ»…