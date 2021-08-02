Сумские хоккеистки выиграли кубок Украины

В турнире, который организовали впервые за много лет, приняли участие 5 команд: «Колос» (Борисполь), Сборная Полтавской области и три сумские – МСК «Сумчанка», «ИФК СумГПУ» и «Динамо».
22 августа
МСК «Сумчанка» - «ИФК СумГПУ» 15:3
«Колос» - «Динамо» 3:0
23 августа
«Динамо» - Сборная Полтавщины 5:1
«Колос» - «ИФК СумГПУ» 3:1
24 августа
МСК «Сумчанка» - «Динамо» 14:1
«Колос» - Сборная Полтавщины 5:0
25августа
«Динамо» - «ИФК СумГПУ» 2:4
МСК «Сумчанка» - Сборная Полтавщины 13:0
26 августа
«ИФК СумГПУ» - Сборная Полтавщины 5:1
МСК «Сумчанка» - «Колос» 0:0 (4:1 бул.)
В итоге первое место у «Сумчанки», второе – у «Колоса», третье – у «ИФК СумГПУ»…
В воскресенье, 22 августа, в Сумах состоится первая игра Кубка Украины по хоккею на траве среди женских команд....
Сегодня, 7 августа, в Словении завершились игры в третьем дивизионе чемпионата Европы по хоккею на траве среди женщин....
В Словении продолжается чемпионат Европы ІІІ по хоккею на траве....
Об этом сообщается на странице МСК «Сумчанка» в Фейсбуке....
Сегодня, 2 августа, сборная Украины по хоккею на траве, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, стартовала на чемпионате Европы....