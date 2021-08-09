В Сумах из автомобилей воруют аккумуляторы (видео) Вора аккумуляторных батарей зафиксировали камеры видеонаблюдения во дворе дома №33 по пр. Лушпы.

Произошло это в ночь с 24 на 25 августа, пишет 0542.ua.

Чтобы уберечь свои транспортные средства от краж, не оставляйте их без присмотра на длительное время. Оборудуйте свою машину надежными сигнальными системами. Старайтесь парковаться на стоянках с охраной, а в ночное время по возможности ставьте автомобиль в гараж.