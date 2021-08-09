В Сумах из автомобилей воруют аккумуляторы (видео)

Произошло это в ночь с 24 на 25 августа, пишет 0542.ua.
Чтобы уберечь свои транспортные средства от краж, не оставляйте их без присмотра на длительное время. Оборудуйте свою машину надежными сигнальными системами. Старайтесь парковаться на стоянках с охраной, а в ночное время по возможности ставьте автомобиль в гараж.
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