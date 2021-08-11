Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:22278

Сумчан запрошують у Школу громадських організацій

18-19 вересня в Харкові відбудеться Школа громадських організацій.

Школа громадських організацій - дводенна навчальна та комунікаційна платформа для громадських організацій з п'яти регіонів України.

До участі у школі запрошуються молоді (та не дуже) громадські організації з Харківської, Сумської, Чернігівської областей та підконтрольних уряду України територій Луганської та Донецької областей.

Де: Харків

Коли: 18-19 вересня

“Шкільна програма” містить:

- панельні дискусії щодо актуального стану та перспектив розвитку громадського сектору в Україні;

- практичні тренінги зі стратегічного планування та операційного керування ГО, фандрайзингу, стратегічних комунікацій та творення ком'юніті навколо організації;

- презентація книги «Дороговкази лідеру. Думки митрополита Андрея Шептицького» від Інституту лідерства та управління Українського католицького університету;

- воркшоп із краудфандингу від платформи соціальних проєктів “Моє місто”;

- потужний нетворкінг учасників та багато-багато іншого!

Організатори школи: - ГО "Фонд "Професійний розвиток Харкова""; - Інститут лідерства та управління Українського католицького університету. Реєстрація за посиланням: https://bit.ly/3822nvz

Дедлайн реєстрації: 10 вересня 2021 року (включно).

Відібраним учасникам організатори відшкодують транспортні витрати, забезпечать харчування та поселення в готель. За додатковою інформацією: Shevtsov@profrozvytok.org.ua - Михайло Шевцов

Школа стала можливою завдяки проєкту "Зміцнення громадянського активізму серед молоді", що реалізується Фондом «Професійний розвиток Харкова» за щирої підтримки National Endowment for Democracy (NED)

Общество Анонс Общественные организации
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сегодня в Сумах стартует сезон Экстра-лиги (трансляция)
Сегодня 11:44

Сегодня в Сумах стартует сезон Экстра-лиги (трансляция)

Сегодня, 27 августа, официально стартует новый футзальный сезон в Экстра-лиге....

У Сумах пройде благодійний Віденський бал
Вчера 14:51

У Сумах пройде благодійний Віденський бал

18 вересня у Молодіжному центрі «Романтика» відбудеться головна світська подія цієї осені у сумах - Благодійний Віденський бал....

ФК «Сумы» встретится с «Волчанском»
Вчера 10:23

ФК «Сумы» встретится с «Волчанском»

В пятницу, 27 августа, пройдут игры 6-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....

Музей сучасного мистецтва України їде з виставкою у Суми
Вчера 08:03

Музей сучасного мистецтва України їде з виставкою у Суми

Перший приватний Музей сучасного мистецтва України їде у мандри. Його приймає місто Суми у гостинному приміщенні Сумського обласного художнього музею...

«Виктория» и «Тростянец» сыграют сегодня матчи 5-го тура (трансляция)
23.08.2021 11:26

«Виктория» и «Тростянец» сыграют сегодня матчи 5-го тура (трансляция)

Сегодня, 23 августа, продолжится 5-й тур чемпионата Украины по футболу во второй лиге....

view counter

Статьи

Студентська РАБсила. Що сталося із сумським студентом на практиці за кордоном – розслідування (відео)
Сегодня 10:10
Максим и Марина Гладун: «Мечтаем об Олимпиаде»
21.08.2021 14:40
Особенности выбора бокалов для пива
19.08.2021 17:57
Где готовят вкусную лапшу вок в Кременчуге?
19.08.2021 17:18
«НАШ КРАЙ»: природні ресурси мають працювати на громади
19.08.2021 13:10
Фабрика мільйонерів: Епіцентр здійснює мрії українців на 50 мільйонів
19.08.2021 09:52
«Наш край» допомагає споживачам газу захистити свої права
18.08.2021 12:28
Фінансові підсумки півріччя: громади Сумщини витратили 2,5 млрд.грн на освіту
17.08.2021 13:02
Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»
16.08.2021 11:16
Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
14.08.2021 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Преимущества корма Феликс для домашних кошек
11.08.2021 18:59
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Гуллівер повертається (Ілля Максимов, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.00; 16.45
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кодекс кілера (Мартін Кемпбелл, 2021)
Кино Планета Кіно
13.00; 17.05; 19.30; 21.30
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Остання місія Пола В. Р. (Ромен Кіро, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 15.15; 19.20; 21.15
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кендімен (Ніа ДаКоста, 2020)
Кино Планета Кіно
14.10; 16.10; 20.00; 22.00
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Легенда про Зеленого лицаря (Девід Лоурі, 2020)
Кино Планета Кіно
12.00; 14.30; 19.00
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Двоє друзів і борсук (Гунхільд Енгер, Руне Спанс, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.45; 13.30
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Віднесені привидами (Хаяо Міядзакі, 2001)
Кино Планета Кіно
15.15

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.