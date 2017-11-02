Сумскому депутату повредили автомобиль Депутат Сумского городского совета Александр Зименко сегодня обнаружил свое авто с поврежденным лобовым стеклом.

Об этом депутат сообщает на своей странице в Фейсбук. Александр Зименко считает, что проишествие не случайно, а имеет умышленный хатактер.

"Таке привітання з Днем Незалежності залишили вночі. "Друзі", якщо є до мене питання, не соромтеся, задавайте на пряму. Залякування і такі повідомлення не спрацюють.

З Днем народження, Україно!", - пишет народный избранец.