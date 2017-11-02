Сумскому депутату повредили автомобиль

Об этом депутат сообщает на своей странице в Фейсбук. Александр Зименко считает, что проишествие не случайно, а имеет умышленный хатактер.
"Таке привітання з Днем Незалежності залишили вночі. "Друзі", якщо є до мене питання, не соромтеся, задавайте на пряму. Залякування і такі повідомлення не спрацюють.
З Днем народження, Україно!", - пишет народный избранец.
Генпрокурор Юрий Луценко назвал запугиванием действия сумских полицейских, задержавших двух сотрудников избирательного штаба Петра Порошенко по подозрению в подкупе избирателей....
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