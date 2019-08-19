Внимание: движение в Сумах ограничено!

С 10:00 до 10:20 на ул. Петропавловской (от перекрестка ул. 20 лет Победы - ул. Петропавловская до перекрестка ул. Петропавловская - ул. Богдана Хмельницкого).
С 10:40 до завершения торжественного шествия на ул. Петропавловской (от перекрестка ул. Петропавловская - ул. Богдана Хмельницкого до перекрестка ул. Петропавловская - площадь Покровская - ул. Соборная).
С 18:40 до завершения торжественного шествия (парад вышиванок):
- на площади Покровской (от перекрестка ул. Соборная - ул. Петропавловская - площадь Покровская до перекрестка ул. Героев Сумщины - площадь Покровская - ул. Гагарина);
- на ул. Героев Сумщины (от перекрестка ул. Героев Сумщины - площадь Покровская - ул. Гагарина до перекрестка ул. Героев Сумщины - ул. Троицкая, МЦ «Романтика»).
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