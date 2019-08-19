Внимание: движение в Сумах ограничено! 24 августа в связи с проведением мероприятий по случаю 30-й годовщины независимости Украины, на некоторый участках дорог ограничено движение транспорта.

С 10:00 до 10:20 на ул. Петропавловской (от перекрестка ул. 20 лет Победы - ул. Петропавловская до перекрестка ул. Петропавловская - ул. Богдана Хмельницкого).

С 10:40 до завершения торжественного шествия на ул. Петропавловской (от перекрестка ул. Петропавловская - ул. Богдана Хмельницкого до перекрестка ул. Петропавловская - площадь Покровская - ул. Соборная).

С 18:40 до завершения торжественного шествия (парад вышиванок):

- на площади Покровской (от перекрестка ул. Соборная - ул. Петропавловская - площадь Покровская до перекрестка ул. Героев Сумщины - площадь Покровская - ул. Гагарина);

- на ул. Героев Сумщины (от перекрестка ул. Героев Сумщины - площадь Покровская - ул. Гагарина до перекрестка ул. Героев Сумщины - ул. Троицкая, МЦ «Романтика»).