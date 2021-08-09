На Сумщине юноши до смерти избили конотопчанина Происшествие произошло 23 августа, около 5 утра в Конотопе. В полицию поступило сообщение от медицинского работника Конотопской центральной больницы о том, что на одной из улиц частного сектора, на окраине города, лежит избитый мужчина без признаков жизни.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции во главе с руководством отдела для установления всех обстоятельств происшествия.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска, следователи и другие сотрудники нашего отдела полиции оперативно установили ход событий того утра, - рассказывает начальник Конотопского районного отдела полиции Сергей Забозлаев. - Принятыми неотложными оперативно-розыскными мероприятиями, сотрудниками нашего отдела было проведено подворный обход территории прилегающей к месту совершения преступления, отработана система «Безопасный город», опрошено большое количество возможных свидетелей происшествия. И уже через сутки, этот комплекс неотложных мер и титаническая работа полицейских дала свой положительный результат. А именно личности злоумышленников были установлены. Ими оказались 16-летний и 17-летний, ранее судимые за имущественные преступления, жители другого района».

Установив ход событий того утра, полицейские выяснили, что между юношами и 44-летним потерпевшим возникла словесная перепалка. В ходе ссоры, молодые люди нанесли ему телесные повреждения не совместимые с жизнью. После чего оставили тело мужчины и ушли.

Под процессуальным руководством Конотопской окружной прокуратуры, злоумышленникам уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

В полиции открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются обстоятельства и причины смерти потерпевшего. Досудебное расследование продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.