В Сумах прошел открытый чемпионат города по радиоспорту Вблизи живописного Псла, в районе Барановки, состоялся открытый чемпионат города по радиоспорту.

За первенство соревновались 34 спортсмена. В категории «УКВ-ЧМ» победителями и призерами соревнований стали Денис Маркеев (г. Краматорск), Игорь Сорбат (Сумы), Михаил Чайка (Ахтырка). В категории «KX-SSB» лучшими стали Михаил Чичикало (Великая Писаревка), Владимир Ковальчук (Глухов) и Игорь Сорбат (Суми), а в категории «KX-CW» Игорь Сорбат (Сумы), Владимир Ковальчук (Глухов) и Михаил Чичикало (Великая Писаревка).