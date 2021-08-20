Сумские патрульные сообщили подробности вечерней аварии в центре города Вечером 19 августа в Сумах произошла авария с участием трех автомобилей.

19 августа, около 19.30, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке площади Покровской и улице Петропавловской.

Инспекторы, прибывшие и оградившие место ДТП, выяснили, что участниками ДТП стали транспортные средства Dodge, ВАЗ-210994 и ВАЗ-21101.

В результате ДТП 33-летний водитель ВАЗ-210994 получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского районного отдела полиции. Проводится проверка.