Сумские патрульные сообщили подробности вечерней аварии в центре города

19 августа, около 19.30, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке площади Покровской и улице Петропавловской.
Инспекторы, прибывшие и оградившие место ДТП, выяснили, что участниками ДТП стали транспортные средства Dodge, ВАЗ-210994 и ВАЗ-21101.
В результате ДТП 33-летний водитель ВАЗ-210994 получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.
Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского районного отдела полиции. Проводится проверка.
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