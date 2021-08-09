Липоводолинский «Альянс» узнал соперника в Кубке Украины

Сегодня в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа розыгрыша Vbet Кубка Украины-2021/2022.
Имена своих соперников на этой стадии турнира узнали 22 победители второго предварительного этапа соревнований, матчи которого состоялись 17-18 августа.
Результаты жеребьевки третьего предварительного раунда Кубка Украины-2021/2022:
«Эпицентр» (Дунаевцы) - «Нива» (Тернополь)
«Буковина» (Черновцы) - «Прикарпатье» (Ивано-Франковск)
«Карпаты» (Львов) - «Волынь» (Луцк)
«ЛНЗ» (Черкассы) - «Олимпик» (Донецк)
«Оболонь» (Киев) - «Полесье» (Житомир)
«Чернигов» (Чернигов) - «Альянс» (Липовая Долина)
«Никополь» (Никополь) - «Таврия» (Симферополь)
«Балканы» (Заря) - «ВПК-Агро» (Вишневое)
«Скорук» (Томаковка) - «Металлист» (Харьков)
«Николаев» (Николаев) - «Волчанск» (Покотиловка)
«Металлург» (Запорожье) - «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни)
Базовый день проведения матчей третьего предварительного этапа Кубка Украины-2021/2022 - 31 августа.
В четвертом раунде (1/16 финала) будут выступать 11 победителей третьего предварительного раунда и 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков-2021/2022). Базовый день проведения матчей - 22 сентября.
В 1/8 финала к 11-ти победителей четвертого раунда (1/16 финала) присоединятся пять представителей Украины в еврокубках-2021/2022 - «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Колос» и «Ворскла». Базовый день проведения матчей - 27 октября.
Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланировано на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.
Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.
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