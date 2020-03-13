Сумчанка презентовала книгу для юних читачів «Держатель козацького скарбу» У приміщенні центральної міської бібліотеки ім. Т. Шевченка відбулась презентація книги місцевої письменниці Оксани ОСНАЧ «Держатель козацького скарбу».

Книга надрукована в видавництві ПВП «Видавничий будинок «Еллада». Особливість пригодницької повісті для дітей в тому, що ілюстрації до неї створювали діти, хворі на ДЦП, також видання доповнене малюнками художниці Юліани КРАМАРЕНКО.

Оксана Оснач висловила вдячність всім, хто долучився до створення повісті та її видавництва, вона подякувала дітям за наполегливість у створенні чудових малюнків, а народному депутату – за матеріальне сприяння.

Події твору охоплюють чудернацькі пригоди сумських підлітків, де головний герой Андрій Весняний, граючи зі своїми однокласниками в пейнтбол, знаходить у старій лісовій хатинці справжній козацький перстень та скриньку із щоденником. Читаючи записи, він знайомиться із загадкової долею людини, яка випадково стала держателем старовинного козацького скарбу. Хлопець вирішує розшукати таємничий спадок, залучивши команду професійних археологів.

«Держатель козацького скарбу» – пригодницька повість, розрахована на юного читача віком від десяти років.

Зауважимо, книга буде передана до бібліотек міста, тож її зможуть прочитати всі охочі представники молодшого покоління Сум.