Сумська обласна служба зайнятості сприяє реінтеграції ветеранів АТО

Набір у проєкт відбувається на постійній основі до кінця серпня 2021 року.
Сумська обласна служба зайнятості долучилась до реалізації проекту.
Так, у базових центрах зайнятості та філіях Сумського обласного центру зайнятості в інформаційних секторах розміщені матеріали щодо умов отримання грошової підтримки на навчання. На інформаційних семінарах для військовослужбовців та ветеранів АТО/ООС учасники бойових дій отримують вичерпну інформацію щодо умов участі у проекті, його етапів та термінів проведення. Станом на 17 серпня такі семінари вже відбулися у Конотопському міськрайонному центрі зайнятості, Лебединській, Глухівській, Кролевецькій, Ямпільській філіях, до яких залучено 57 військовослужбовців та ветеранів АТО/ООС.
«Як показав досвід багаторічної роботи з цією категорією шукачів роботи, попит на зміну професії чи перекваліфікацію зростає серед учасників бойових дій, бо вони стикаються з проблемою адаптування до цивільної кар’єри, тож мета проекту – сприяння реінтеграції ветеранів через допомогу в перекваліфікації, підвищенні кваліфікації та працевлаштуванні - повністю себе виправдовує, бо саме ідентифікація військового досвіду й розуміння методів адаптації до цивільної кар’єри сприяють працевлаштуванню та підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці», - зауважив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.
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