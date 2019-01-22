Сумська обласна служба зайнятості сприяє реінтеграції ветеранів АТО В рамках проекту «Соціально-економічна підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України та членів їх сімей», впровадженого Агенцією ООН з питань міграції за фінансування Європейського Союзу, ветерани АТО/ООС мають можливість отримати грант до 400 євро на навчання або перекваліфікацію.

Набір у проєкт відбувається на постійній основі до кінця серпня 2021 року.

Сумська обласна служба зайнятості долучилась до реалізації проекту.

Так, у базових центрах зайнятості та філіях Сумського обласного центру зайнятості в інформаційних секторах розміщені матеріали щодо умов отримання грошової підтримки на навчання. На інформаційних семінарах для військовослужбовців та ветеранів АТО/ООС учасники бойових дій отримують вичерпну інформацію щодо умов участі у проекті, його етапів та термінів проведення. Станом на 17 серпня такі семінари вже відбулися у Конотопському міськрайонному центрі зайнятості, Лебединській, Глухівській, Кролевецькій, Ямпільській філіях, до яких залучено 57 військовослужбовців та ветеранів АТО/ООС.

«Як показав досвід багаторічної роботи з цією категорією шукачів роботи, попит на зміну професії чи перекваліфікацію зростає серед учасників бойових дій, бо вони стикаються з проблемою адаптування до цивільної кар’єри, тож мета проекту – сприяння реінтеграції ветеранів через допомогу в перекваліфікації, підвищенні кваліфікації та працевлаштуванні - повністю себе виправдовує, бо саме ідентифікація військового досвіду й розуміння методів адаптації до цивільної кар’єри сприяють працевлаштуванню та підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці», - зауважив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.