В Сумах хотят потратить 17 млн грн на ремонт школьного стадиона Мультифункциональный спортивный центр под открытым небом запланировано обустроить на территории 17-й школы Сум.

Депутаты Сумского городского совета подготовили и подали проект «Капитальный ремонт спортивной площадки Коммунального учреждения Сумской специализированной школы I-III ступеней №17 г. Сумы» на региональную комиссию по оценке и обеспечению проведения предварительного конкурсного отбора инвестиционных программ и проектов регионального развития, могут реализовываться за счет средств Государственного фонда регионального развития Сумской областной государственной администрации.

По информации секретаря Сумского городского совета, депутата Олега Резника, бюджет проекта составляет около 17 млн. грн. Им предусмотрено обустройство двух футбольных полей (одного для мини-футбола), а также баскетбольной и волейбольной площадок, легкоатлетических беговых дорожек.