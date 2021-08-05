ФК «Сумы» сыграет с новокаховской «Энергией» на «Юбилейном»

Игра начнется в 18:00 на стадионе «Юбилейный» в г. Сумы. Стоимость входных билетов - 20 гривен, приобрести их можно будет в день матча в кассах стадиона. Детям до 12 лет вход бесплатный. Прямая трансляция матча будет проводиться на YouTube-канале ФК «Сумы», ссылка на стрим будет доступна в день игры.
Сейчас ФК «Сумы», имея в активе одно очко занимает пятнадцатое место в турнирной таблице группы Б чемпионата второй лиги ПФЛ Украины, ФК «Энергия» - двенадцатый (3 очка).
Напередодні Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці Дня Незалежності України, 20 серпня, в селі Підопригори відбудеться масштабний всеукраїнський фестиваль...
Незабаром простір біля МЦ «Романтика» наповниться нестримною енергією....
С 5 по 8 августа в г. Черкассы состоялся XII Всеукраинский турнир по футболу «Кубок Австралии» среди юношей 2011 года...
Святкове дійство відбудеться 14 серпня, початок о 13.00, в урочищі «Перша посадка» смт Зноб-Новгородське....
Іноді можна бути спостерiгачем того, що відбувається навколо, і цього достатньо. Дихати, йти, плавати. Дивитись на воду, що тече, повітря,...