Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:01229

ФК «Сумы» сыграет с новокаховской «Энергией» на «Юбилейном»

В субботу, 14 августа, ФК «Сумы» сыграет домашний матч 4-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге с ФК «Энергия» (Новая Каховка).

Игра начнется в 18:00 на стадионе «Юбилейный» в г. Сумы. Стоимость входных билетов - 20 гривен, приобрести их можно будет в день матча в кассах стадиона. Детям до 12 лет вход бесплатный. Прямая трансляция матча будет проводиться на YouTube-канале ФК «Сумы», ссылка на стрим будет доступна в день игры.

Сейчас ФК «Сумы», имея в активе одно очко занимает пятнадцатое место в турнирной таблице группы Б чемпионата второй лиги ПФЛ Украины, ФК «Энергия» - двенадцатый (3 очка).

Спорт Анонс ФК Сумы Футбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщині наступного тижня відбудеться традиційний всеукраїнський фестиваль Kvartal FEST
Вчера 13:14

На Сумщині наступного тижня відбудеться традиційний всеукраїнський фестиваль Kvartal FEST

Напередодні Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці Дня Незалежності України, 20 серпня, в селі Підопригори відбудеться масштабний всеукраїнський фестиваль...

У Сумах біля «Романтики» проведуть рок-фестиваль
Вчера 10:00

У Сумах біля «Романтики» проведуть рок-фестиваль

Незабаром простір біля МЦ «Романтика» наповниться нестримною енергією....

Сумская «Барса» выиграла серебро «Кубка Австралии»
10.08.2021 08:47

Сумская «Барса» выиграла серебро «Кубка Австралии»

С 5 по 8 августа в г. Черкассы состоялся XII Всеукраинский турнир по футболу «Кубок Австралии» среди юношей 2011 года...

Жителів та гостей Сумщини запрошують взяти участь в еко-фестивалі «Дикий мед»
10.08.2021 08:32

Жителів та гостей Сумщини запрошують взяти участь в еко-фестивалі «Дикий мед»

Святкове дійство відбудеться 14 серпня, початок о 13.00, в урочищі «Перша посадка» смт Зноб-Новгородське....

Сумчанам покажуть «Виявлення»
10.08.2021 08:06

Сумчанам покажуть «Виявлення»

Іноді можна бути спостерiгачем того, що відбувається навколо, і цього достатньо. Дихати, йти, плавати. Дивитись на воду, що тече, повітря,...

Новости

На Сумщине 54 новых случая заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:50
В Сумах водитель устроил ДТП на заправке
Сегодня 08:38
В Сумах не разминулись «Опель» и «КамАЗ»
Сегодня 08:34
Сумские власти вторую неделю не могут начать решать проблему вони в 9-12-м микрорайонах (видео)
Сегодня 08:29
Сумчанка ищет украденный велосипед
Сегодня 08:12
ФК «Сумы» сыграет с новокаховской «Энергией» на «Юбилейном»
Сегодня 08:01
В Недригайлове на Сумщине печатают дом на 3D-принтере
Вчера 20:46
Сумской райсовет выделил 1,6 млн грн на ремонт мемориала «Лебединая песня»
Вчера 20:38
В Сумах на остановке женщине стало плохо: присесть негде уже второй месяц
Вчера 20:24
Вместо ресторана «Кристалл» в Сумах будет супермаркет «АТБ»
Вчера 18:17
Директор сумского завода, на который нагрянули с обыском с Донетчины, считает, что это происки конкурентов
Вчера 18:14
Сумской теннисист выиграл турнир в Ивано-Франковске
Вчера 17:52
view counter

Статьи

Преимущества корма Феликс для домашних кошек
11.08.2021 18:59
Як мешканцю Сум побудувати успішну кар’єру в ІТ? Глобальні можливості з ЕРАМ Україна
11.08.2021 10:18
Надія Вайло: «Громада це не бізнес. Це люди»
09.08.2021 13:38
JUNGO: быстрый поиск вакансий и специалистов в IT-индустрии
07.08.2021 21:38
"Історичні бої, коноплі та музика". На Сумщині у серпні відбудуться 10 фестивалів
06.08.2021 13:10
«Інструкція для чайників»: як не стати браконьєром
05.08.2021 13:22
Сучасний безопераційний метод лікування геморою
05.08.2021 12:17
Арест банковских счетов: что делать и как предотвратить?
05.08.2021 12:05
Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-19
05.08.2021 11:46
Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе
05.08.2021 11:43
Сумчанка собирается покорять мир
05.08.2021 10:13
Громадський бюджет Сумської міської територіальної громади: новації та особливості
05.08.2021 09:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Кино Планета Кіно
22.15
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Кино Планета Кіно
17.40
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Кино Планета Кіно
17.30
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
Кино Планета Кіно
13.40; 20.05
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 13.00; 17.10; 18.40
Не дихай 2 (Родо Саягес, 2021)
Не дихай 2 (Родо Саягес, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 14.20; 20.30; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.