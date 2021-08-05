ФК «Сумы» сыграет с новокаховской «Энергией» на «Юбилейном» В субботу, 14 августа, ФК «Сумы» сыграет домашний матч 4-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге с ФК «Энергия» (Новая Каховка).

Игра начнется в 18:00 на стадионе «Юбилейный» в г. Сумы. Стоимость входных билетов - 20 гривен, приобрести их можно будет в день матча в кассах стадиона. Детям до 12 лет вход бесплатный. Прямая трансляция матча будет проводиться на YouTube-канале ФК «Сумы», ссылка на стрим будет доступна в день игры.

Сейчас ФК «Сумы», имея в активе одно очко занимает пятнадцатое место в турнирной таблице группы Б чемпионата второй лиги ПФЛ Украины, ФК «Энергия» - двенадцатый (3 очка).