В полицию с заявлением обратился 70-летний житель Шостки. Он рассказал, что в их дом пришли две незнакомые женщины, которые назвались соцработницами. Последние рассказали 75-летней жене заявителя, которая в то время была одна дома, что в стране сейчас проводится денежная реформа, в ходе которой гривны обменивают на евро. Чтобы помочь пожилым людям обменять средства, они ходят по домам и переписывают сбережения пенсионеров.
Поверив незнакомкам, женщина пустила их в дом и принесла им 36000 гривен накоплений. Те деньги пересчитали, переписали и положили в конверт, который принесли с собой. В дальнейшем объяснили супругам, ведь заявитель к тому времени уже вернулся домой, что через два дня придет почтальон и обменяет им средства на купюры нового образца. Попрощавшись, незнакомки ушли.
Подмену конверта с деньгами хозяин обнаружил через несколько минут после того, как женщины покинули дом. Раскрыв пакет, он увидел - вместо денег там находился порезанную по формату купюр бумагу.
В полиции по данному факту уже открыли уголовное производство, в рамках которого правоохранители устанавливают личности злоумышленниц, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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