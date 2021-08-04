Полицейские Сумщины разыскивают мошенниц, которые поменяли 36 тыс. грн на бумажки Воспользовавшись известной мошеннической схемой, злоумышленницы обманом попали в жилище пожилых супругов шосткинцев и обменяли им 36000 гривен на обычные бумажки.

В полицию с заявлением обратился 70-летний житель Шостки. Он рассказал, что в их дом пришли две незнакомые женщины, которые назвались соцработницами. Последние рассказали 75-летней жене заявителя, которая в то время была одна дома, что в стране сейчас проводится денежная реформа, в ходе которой гривны обменивают на евро. Чтобы помочь пожилым людям обменять средства, они ходят по домам и переписывают сбережения пенсионеров.

Поверив незнакомкам, женщина пустила их в дом и принесла им 36000 гривен накоплений. Те деньги пересчитали, переписали и положили в конверт, который принесли с собой. В дальнейшем объяснили супругам, ведь заявитель к тому времени уже вернулся домой, что через два дня придет почтальон и обменяет им средства на купюры нового образца. Попрощавшись, незнакомки ушли.

Подмену конверта с деньгами хозяин обнаружил через несколько минут после того, как женщины покинули дом. Раскрыв пакет, он увидел - вместо денег там находился порезанную по формату купюр бумагу.

В полиции по данному факту уже открыли уголовное производство, в рамках которого правоохранители устанавливают личности злоумышленниц, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.