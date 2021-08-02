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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Археологи і краєзнавці мають різні думки щодо знахідки біля Воскресенського собору в Сумах

Археологи і краєзнавці мають різні думки щодо походження людських решток, які були знайдені біля Воскресенського собору в Сумах. Одні вважають, що це зруйноване давнє поховання, інші - що це місце розстрілу часів Другої світової.

Свято-Воскресенський кафедральний собор – це перший мурований храм на території Сум і одна з найдавніших споруд міста. Розтрощений череп та кістки на території біля храму 29 липня виявили працівники "Сумитеплоенерго", що усували порив тепломережі після гідравлічних випробувань. Виймаючи ґрунт, помітили кістки й цегляну кладку.

Розповіли про це працівникам храму. На місце приїхали представники поліції, міської ради і науковці. Людські рештки - давні, орієнтовно, XVII-XVIII століття, переконана наукова співробітниця Сумського обласного краєзнавчого музею Лариса Біленська., пише Суспільне.

Археологи і краєзнавці мають різні думки щодо знахідки біля Воскресенського собору в Сумах

"Вони належали людині або кільком особам, це уламки. Ремонтники натрапили на рештки зруйнованого поховання, яке, очевидно, було зруйновано під час прокладання траншеї. Можемо сказати по уламках черепа: череп невеликий, швидше за все належав підлітку, інші кістки схожі на кістки дорослої людини", - розповіла вона.

Про споруду, залишки якої виявили під землею, археологам музею наразі відомо тільки те, що вона мала масивні стіни і неглибокий фундамент.

Археологи і краєзнавці мають різні думки щодо знахідки біля Воскресенського собору в Сумах

Краєзнавець Олег Корнієнко – іншої думки про походження знахідки.

"Тут в 1941-му році відбулася масова страта людей органами НКВС, і тут існувало масове поховання. У 1990-му році під час проходження археологічної практики студенти педуніверситету були направлені до храму класти відмостку, і в процесі підготовки, на глибині 30 см було виявлено велику кількість людських решток. Згідно з офіційним звітом, студенти знайшли 15 мішків кісток. Але приїхали представники управління КДБ, забрали ці кістки. Що з ними трапилось – невідомо", - розповів Корнієнко.

Археологи і краєзнавці мають різні думки щодо знахідки біля Воскресенського собору в Сумах

Територія Сум від річки Сумка до вулиці Перекопської – об’єкт національної археологічної спадщини, і проведення земляних робіт без відповідних погоджень тут заборонено, каже Олег Корнієнко. У церкві говорять: зацікавлені в дослідженні цієї території археологами.

"Ця земля - як історична спадщина. Не повинні без спеціалістів дозволятися розробки. Ми не допускаємо туди нікого, навіть цих спеціалістів не допустили, поки вони не гарантували, що будуть працювати в межах, де проходить ця теплотраса, і те, що вони робили на цій території, повернуть назад", - розповів архієпископ Мефодій.

"Це парафія краєзнавчого музею, обласних структур. Є спеціальна процедура, передбачена законом. Міська влада таких повноважень не має, можемо тільки посприяти якимось чином", - сказав представник департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міськради Андрій Моша.

До відділу охорони культурної спадщини управління культури Сумської ОДА інформації щодо необхідності додаткових археологічних досліджень не надходило, повідомила заступниця начальника відділу Валентина Приймак. "Імовірніше за все, ті знахідки – перевідкладені рештки, а не з поховань, бо слідів поховань не було", - сказала вона.

Продовжувати розкопки в районі Воскресенського собору можуть фахівці – археологи, що мають кваліфікаційний документ, виданий Інститутом археології національної академії наук, і дозвіл міністерства культури.

"За великим рахунком, тут би треба було б поставити хрест в пам'ять про той етап, який був розстріляний", - вважає Олег Корієнко.

Людські кістки тут знаходили і у 2000-му році, під час реконструкції вулиці Воскресенської. у "Теплоенерго", працівники якого біля храму проводили свої роботи зараз, від коментарів відмовились.

 
Общество
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