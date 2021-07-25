Месси будет играть на Сумщине :)

А ФК «Тростянец» вообще объявил о его подписании…
«Bienvenido al equipo - Добро пожаловать в команде.
Наконец можем сообщить официально - Лионель Месси игрок ФК «Тростянец».
После того как стало известно, что контракт Месси с «Барселоной» не продлен, ФК «Тростянец» сразу включился в переговоры и получил подпись футболиста под двухлетним контрактом.
«Я невероятно рад присоединиться к такой команды как «Тростянец». После победы в Копа Америка я решил, что мне нужен новый вызов. Учитывая, что в моей коллекции нет трофея Второй лиги Украины я понял, что это мой шанс вписать себя в историю. Я знаю, что клуб проявлял ко мне интерес еще 1 апреля этого года, но тогда выбор команды пал на Евгения Селезнева и я понимаю почему», - сказал Лионель на своей презентации в качестве игрока тростянчан.
На самом деле это шутка, Тростянец с Месси контракт не подписывал ведь на его позиции и еще десяткой на спине в клубе уже играет Максим Мигаль», - говорится в сообщении.
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