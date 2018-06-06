В Косовщинское водохранилище добавили 5000 л хлореллы 5 августа по инициативе и на средства общественной организации «Косовщинское водохранилище», в водный объект, который находится на территории Степановской объединенной территориальной громады Сумского района внесено 5000 литров концентрата «Живая Суспензия Хлорелла».

«Лето в этом году особенно жаркое. Такие погодные условия крайне негативно влияют и подавляют естественное состояние водохранилища. Поэтому в целях биологической очистки водоема активистами общественного объединения второй раз за весенне-летний сезон этого года подкормлено водохранилище зеленой водорослью - хлореллы», - сообщил исполнительный директор общественного объединения «Косовщинское водохранилище» Александр Ситак.

Хлорелла - род одноклеточных растений из отдела зеленых водорослей, синтезирует протеин, углеводы, целлюлозу и другие вещества. Протеина хлорелла содержит больше, чем пивные дрожжи, соевое молоко. В ней имеются все незаменимые аминокислоты. По содержанию каротина, витаминов В1, В2, В12, Д хлорелла превышает растительные корма. Содержание жира составляет до 5%. Хлорелла ценная большим содержанием незаменимых жирных кислот. В сухом веществе содержится от 5,5 до 10% золы, в составе которой много фосфора.

По информации Института рыбного хозяйства НААН Украины искусственное внесение в рыбохозяйственных водоемов культуры зеленой водоросли хлореллы обеспечивает: улучшение технологических и органолептических свойств воды за счет биомелирации (очистки), замена токсичных сине-зеленых водорослей на экологически безопасных зеленых; увеличение кормовой базы для рыб-фитопланктофагов (в частности, толстолобика и белого амура) и «мирного» зоопланктона, который в свою очередь является основой питания для молодняка практически всех хозяйственно-ценных видов рыб, увеличение содержания растворенного кислорода.

Хлорелла обладает бактерицидными свойствами благодаря содержанию в ней антибиотика, применяемого в качестве профилактического и лечебного средства при заболеваниях рыб, вызванных патогенными организмами, при нарушениях обмена веществ в организме. Уничтожение патогенной микрофлоры в водной среде способствует уменьшению заболеваний гидробионтов.

Искусственное культивирование хлореллы в рыбохозяйственных водных объектах является средством улучшения качества воды и увеличения их кормовой потенциала; целесообразность использования данного средства существенно повышается при стабильном «цветении» водоема. Необходимым условием эффективности мероприятий по культивированию хлореллы является достаточный уровень основных биогенных элементов в воде, который должен составлять минеральный азот - не менее 0,5 мгN/дм3, минеральный фосфор - 0,1 мгN/дм3.

Контроль и участие за проведением работ по внесению хлореллы в водоем осуществляли работники Сумского рыбоохранного патруля, Государственной экологической инспекции в Сумской области, представители органа местного самоуправления.

Напомним: 23 апреля по инициативе и на средства общественной организации «Косовщинское водохранилище» в водный объект внесено 4000 литров концентрата «Живая Суспензия Хлорелла».