В Сумах сбили пешехода на переходе (видео) Сообщение о ДТП на проспекте Михаила Лушпы, патрульные получили вчера, около 22.20.

Инспекторы оперативно прибыли по указанному адресу и огородили место происшествия. Предварительно стражи порядка выяснили, что 20-летняя женщина, управляя автомобилем Daewoo Matiz, не предоставила преимущества в движении и допустила наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 39-летний мужчина получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для оказания помощи.

Для выяснения обстоятельств происшествия на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.