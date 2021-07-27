В Сумах сбили пешехода на переходе (видео)

Инспекторы оперативно прибыли по указанному адресу и огородили место происшествия. Предварительно стражи порядка выяснили, что 20-летняя женщина, управляя автомобилем Daewoo Matiz, не предоставила преимущества в движении и допустила наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 39-летний мужчина получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для оказания помощи.
Для выяснения обстоятельств происшествия на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.
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