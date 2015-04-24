Бывшего сумского милиционера судят третий год за события на киевском Майдане В деле сумчанина-экс-беркутовца Владислава Лукаша несколько месяцев откладывают слушания.

4 августа должно было состояться очередное заседание по делу командира харьковского «Беркута» Владислава Лукаша, но его отложили, потому что защитница обвиняемого на отдыхе, пишет Суспільне.

«В адрес суда 26 июля 2021 года адвокат обвиняемого Наталья Вознюк направила ходатайство о переносе заседания по делу Владислава Лукаша на 25 августа, ссылаясь на то, что она находится в отпуске. Она добавила приказ об отпуске с 26 июля по 18 августа», - отметила судья.

Речь идет о деле бывшего командира батальона «Беркут» при ГУМВД Украины в Харьковской области Владислава Лукаша, который ранее работал заместителем начальника Сумского городского отдела милиции. Его обвиняют в превышении власти и служебных полномочий, в том числе по применению огнестрельного оружия, что привело к тяжелым последствиям. Это - о киевских событиях на Банковой 1 декабря 2013 года и на улице Институтской 18 февраля 2014 года. Совокупное количество пострадавших - 174 человека (три человека умерли).

По мнению прокурора, заседания можно было проводить без участия защиты.

«Учитывая, что систематически совершаются действия с целью затягивания рассмотрения дела, прошу суд признать неуважительной причиной неявки на рассмотрение защитника Лукаша Владислава. А также поставить вопрос о дисциплинарной ответственности стороны защиты», - отметила прокурор.

Владислав Лукаш заявил, что менять адвоката не будет, а без Натальи Вознюк не может участвовать в заседании.

«Я считаю, что нельзя провести заседание и прошу перенести на указанную защитником дату», - сказал Лукаш.

Напомним: заседания в течение последних нескольких месяцев переносили из-за отводов судьи, которые заявляли обвиняемый, его адвокат, а в июне этого года сама судья.

Дело Владислава Лукаша передали в суд в 2016 году, по сути начали слушать с 2018-го. В общем Владислава Лукаша обвиняют по шести статьям. Если его вину докажут, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В январе 2019 года в Дарницком суде города Киева рассматривали записи следственного эксперимента. Тогда позиция адвокат Лукаша Натали Вознюк была такова: лица, получившие телесные повреждения, не могут точно указать, кто именно их наносил, и кто отдавал приказы, А следовательно, ее подзащитного обвиняют в том, что он был работником соответствующего государственного органа.

В 2020-м дело не могли заслушать в течение семи месяцев - с марта по сентябрь, потому что защитница потерпевшего Наталья Вознюк каждый раз ходатайствовала о переносе слушания.

Сейчас Владислав Лукаш живет в Сумах. В декабре 2015 года его отпустили из-под стражи под домашний арест.