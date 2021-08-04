У Украины первое "золото" олимпиады в Токио Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк победил в финале Олимпиады в Токио в категории до 87 кг.

В схватке за золото Беленюк победил Виктора Лоринца из Венгрии – 5:1. На старте турнира Беленюк победил действующего чемпиона Европы серба Зураба Датунашвили – 3:1. В четвертьфинале был сильнее алжирца Башира Сид Азара. В 1/2 финала украинец победил Ивана Гуклека из Хорватии – 7:1.