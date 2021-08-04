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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:19306

У Украины первое "золото" олимпиады в Токио

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк победил в финале Олимпиады в Токио в категории до 87 кг.

В схватке за золото Беленюк победил Виктора Лоринца из Венгрии – 5:1.

На старте турнира Беленюк победил действующего чемпиона Европы серба Зураба Датунашвили – 3:1.

В четвертьфинале был сильнее алжирца Башира Сид Азара. В 1/2 финала украинец победил Ивана Гуклека из Хорватии – 7:1.

 
Спорт Олимпийские игры
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