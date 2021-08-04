У Украины первое "золото" олимпиады в Токио

В схватке за золото Беленюк победил Виктора Лоринца из Венгрии – 5:1.
На старте турнира Беленюк победил действующего чемпиона Европы серба Зураба Датунашвили – 3:1.
В четвертьфинале был сильнее алжирца Башира Сид Азара. В 1/2 финала украинец победил Ивана Гуклека из Хорватии – 7:1.
Сумской легкоатлет Игорь Мусиенко не прошел квалификацию в толкании ядра на Олимпиаде-2020 в Токио....
Смешанная эстафета 4х400 метров дебютировала на Олимпийских играх....
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28 июля завершила соревнования на олимпиаде в Токио выпускница Сумского педуниверситета Анастасия Павлова из Новой Каховки....
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