На Сумщине секретарь сельсовета незаконно раздавала землю Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры сообщено о подозрении секретарю сельсовета, которая, злоупотребляя властью, путем внесения в официальные документы ложных сведений незаконно выделяла землю местным жителям (ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемая после прекращения полномочий сельского головы с августа 2018 года по декабрь 2020 года выполняла его обязанности. Чиновница с целью получения неправомерной выгоды для себя и других физических лиц решила использовать свое служебное положение вопреки интересам громады и подделала решение сессии, после чего 37 человек получили права частной собственности на земельные участки государственной формы собственности. Противоправные действия подозреваемой повлекли тяжкие последствия интересам государства на общую сумму почти 700 тыс. грн.

Досудебное расследование осуществляется следователями Шосткинского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.