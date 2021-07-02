На Сумщине секретарь сельсовета незаконно раздавала землю

По данным следствия, подозреваемая после прекращения полномочий сельского головы с августа 2018 года по декабрь 2020 года выполняла его обязанности. Чиновница с целью получения неправомерной выгоды для себя и других физических лиц решила использовать свое служебное положение вопреки интересам громады и подделала решение сессии, после чего 37 человек получили права частной собственности на земельные участки государственной формы собственности. Противоправные действия подозреваемой повлекли тяжкие последствия интересам государства на общую сумму почти 700 тыс. грн.
Досудебное расследование осуществляется следователями Шосткинского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Напомним, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Сумской областной прокуратуры постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда удовлетворен иск прокуратуры к Сумского городского совета,...
По иску прокуратуры Сумской областной государственной администрации возвращено 98 га земли стоимостью 16,2 млн грн....
По иску Шосткинской окружной прокуратуры Хозяйственным судом Сумской области физическое лицо-предпринимателя обязано вернуть территориальной громаде земельный участок с расположенным на...
Шосткинской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении в настоящее время уже бывшего главы сельского совета,...
По иску Шосткинской окружной прокуратуры Хозяйственным судом Сумской области открыто производство по делу о признании недействительным и прекращении договора аренды...