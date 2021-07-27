В Сумах в ДТП пострадал мотоциклист Происшествие произошло 2 августа, около 15.00, на улице Героев Крут.

69-летний водитель, управляя автомобилем Renault Kangoo, при повороте налево не убедился в отсутствии препятствия и столкнулся с мотоциклом Suzuki, под управлением 33-летнего мужчины. В результате чего, водитель мотоцикла с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство, предусмотренное ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.