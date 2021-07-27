В Сумах в ДТП пострадал мотоциклист

69-летний водитель, управляя автомобилем Renault Kangoo, при повороте налево не убедился в отсутствии препятствия и столкнулся с мотоциклом Suzuki, под управлением 33-летнего мужчины. В результате чего, водитель мотоцикла с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.
По данному факту в полиции открыто уголовное производство, предусмотренное ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
Детский тренер по спортивной акробатике и судья-секретарь ФБУ Анастасия Семерня после двух месяцев в больнице обратилась к друзьям и поддержавшим...
В лесу вблизи села Старая Гута Шосткинского района произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал водитель микроавтобуса и двое...
На улице Харьковской произошла авария с участием Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Outlander....
Полиция Конотопа устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмировался человек....
Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором травмирован водитель и пассажирка мотоцикла....