В Сумах пожарные оперативно ликвидировали возгорание балконов в двух квартирах 2 августа в 12:12 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Металлургов.

На тушение направили отделения дежурных караулов 3-й, 1-й государственных пожарно-спасательных частей и автолестницу группы специальной пожарной техники.

По прибытии на место вызова было установлено, что загорелись деревянные конструкции кровли балкона квартиры на первом этаже. Из-за сильного задымления в очаге горения работать пришлось в защитных аппаратах. В 12:24 пожарные локализовали возгорание, предотвратив переброску пламя непосредственно на квартиру. И уже в 12:41 пожар был ликвидирован.

В 15:47 сумские спасатели получили информацию о возгорании в девятиэтажном жилом доме на площади Горького. Пожар возник на балконе на третьем этаже. Горели холодильник и оконный блок. Существовала угроза переброски пламени не только на это помещение, но и на соседские 2 квартиры. В 16:01 возгорание локализовали, а в 16:09 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение этих 2-х пожаров привлекалось 22 человека личного состава и 8 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.