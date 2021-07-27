В Сумах пожарные оперативно ликвидировали возгорание балконов в двух квартирах

На тушение направили отделения дежурных караулов 3-й, 1-й государственных пожарно-спасательных частей и автолестницу группы специальной пожарной техники.
По прибытии на место вызова было установлено, что загорелись деревянные конструкции кровли балкона квартиры на первом этаже. Из-за сильного задымления в очаге горения работать пришлось в защитных аппаратах. В 12:24 пожарные локализовали возгорание, предотвратив переброску пламя непосредственно на квартиру. И уже в 12:41 пожар был ликвидирован.
В 15:47 сумские спасатели получили информацию о возгорании в девятиэтажном жилом доме на площади Горького. Пожар возник на балконе на третьем этаже. Горели холодильник и оконный блок. Существовала угроза переброски пламени не только на это помещение, но и на соседские 2 квартиры. В 16:01 возгорание локализовали, а в 16:09 пожар был ликвидирован.
Всего на тушение этих 2-х пожаров привлекалось 22 человека личного состава и 8 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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