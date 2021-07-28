В Сумах не разминулись «Ниссан» и «Шкода»

Прибыв на место происшествия, патрульные установили, что водитель автомобиля Nissan Qashqai, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Skoda Fabia.
Вследствие ДТП никто не пострадал, а вот транспортные средства получили механические повреждения.
Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя Nissan Qashqai протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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