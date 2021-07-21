ФК «Тростянец» получил соперника в Кубке Украины Определились пары первого предварительного этапа Кубка Украины.

Сегодня, 27 июля, в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка первого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины сезона 2021/2022.

Имена своих соперников на этом этапе соревнований узнали восемь команд Второй лиги и две лучшие команды любительской лиги согласно рейтингу прошлого сезона.

Результаты жеребьевки первого этапа Кубка Украины 2021/22

"Карпаты" (Львов) - Академия футбола ФК "Киев"

"Феникс" (Подмонастырь, Львовская обл.) - "МФА" (Мукачево)

"Левый берег" - СК "Полтава"

"Скорук" (Томаковка) - ФК "Тростянец" (Сумская обл.)

"Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.) - "Любомир" (Ставище)

Матчи состоятся 4 августа (базовая дата).

Пять победителей первого этапа выходят в следующую стадию турнира. Во втором предварительном этапе примут участие клубы Первой и Второй лиги (39 команд) и пять победителей первого этапа.

Базовый день проведения матчей второго этапа Кубка Украины-2021/2022 - 18 августа.