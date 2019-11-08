В Сумах провели чемпионат города по шашкам

В соревнованиях приняли участие 28 спортсменов.
Победителями и призерами соревнований в стали:
- «Взрослые 20-60 лет»: Александр Поправко (3,5 очка), Андрей Загорулько (3 очка), Роман Максимов (2 очка);
- «Ветераны»: Николай Пьявка (6 очков), Дмитрий Стрижак (6 очков), Юрий Сокол (5 очков);
- «Юные надежды 2010-2012 годов рождения»: Екатерина Придаткова (3 очка), Ангелина Кайдаш (3 очка), Михалина Голуб (1 очко).
- «Младшие кадеты 2007-2008 г.р.»: Дмитрий Стрижак (5 очков), Андрей Сирооченко (4,5 очка), Андрей Костян (3 очка);
- «Младшие кадеты 2009-2012 годов рождения»: Тимофей Стрижак (4 очка), Денис Пупченко (4 очка), Максим Недельчев (2 очка)
- «Кадеты 2004-2005 годов рождения»: Андрей Савчук (3,5 очка), Станислав Любченко (2,5 очка), Сергей Фоменко (2,5 очка);
- «Инваспорт»: Валерий Васильев, Роман Тысячников, Алексей Якущенко.
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