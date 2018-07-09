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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:35468

В зоне ООС ранены двое женщин-военных с Сумщины

В военный госпиталь в Харькове доставили двух военнослужащих, раненых в Донецкой области 26 июля. Одна из них в тяжелом состоянии.

Женщины получили огнестрельные осколочные ранения возле села Галициновка в Донецкой области, сообщил ведущий хирург госпиталя Сергей Шипилов. По его словам, они из одной бригады, родом из Сумской области, пишет Суспільне.

51-летнюю военнослужащую оперируют, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Одна женщина в тяжелом состоянии. Она получила торакоабдоминальные ранения с повреждением диафрагмы, тонкой и толстой кишки, есть металлический осколок в области позвоночника. В настоящее время проводится операция, нейрохирурги планируют удаления осколка из позвоночника», - рассказал врач.

Тяжело раненная военнослужащая более пяти лет служит в Вооруженных силах Украины. 27 июля ей предстоит провести две операции, сказал Шипилов.

Второй раненой 47 лет, она находится в состоянии средней степени тяжести.

«Она получила непроникающее огнестрельное ранение живота, ранения правой конечности», - добавил Шипилов.

Общество Раненый в ООС
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Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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