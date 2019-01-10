На Сумщине разоблачили предпринимателей в уклонении от уплаты налогов почти на 7,7 млн грн

Правоохранители установили, что должностные лица нескольких обществ реализуя продукты питания широкого ассортимента через собственную сеть магазинов и используя реквизиты подконтрольных физических лиц - предпринимателей, организовали схему уклонения от налогообложения, чем нанесли ущерб бюджету на протяжении 2018 - 2021 годов в размере не уплаченного налога на прибыль на общую сумму почти 7,7 млн гривен.
Установлено, что с целью минимизации налоговых обязательств должностные лица обществ осуществляли реализацию продуктов через незарегистрированные кассовые аппараты и от имени подконтрольных физических лиц-предпринимателей.
Вырученные наличные средства свозились в бухгалтерию предприятия. Физические лица - предприниматели фактически не имели реального отношения к ведению хозяйственной деятельности, и ежемесячно получали выплаты наличными за оформление их субъектами предпринимательской деятельности и использования их реквизитов. Реальным собственником продукции и денежных средств, полученных от реализации товаров, фактически были должностные лица общества.
На основании постановления районного суда г. Сумы налоговая милиция провела обыски, по результатам которых выявлено и изъято документы финансово-хозяйственной деятельности, черновые записи и наличные средства в размере более 2,17 млн гривен.
Обнаруженные и изъятые товарно-материальные ценности присоединены к материалам уголовного производства.
Досудебное расследование продолжается.
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