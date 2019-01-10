На Сумщине разоблачили предпринимателей в уклонении от уплаты налогов почти на 7,7 млн грн Сотрудники ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры в пределах досудебного расследования в уголовном производстве уличили предприятия в уклонении от уплаты налогов.

Правоохранители установили, что должностные лица нескольких обществ реализуя продукты питания широкого ассортимента через собственную сеть магазинов и используя реквизиты подконтрольных физических лиц - предпринимателей, организовали схему уклонения от налогообложения, чем нанесли ущерб бюджету на протяжении 2018 - 2021 годов в размере не уплаченного налога на прибыль на общую сумму почти 7,7 млн гривен.

Установлено, что с целью минимизации налоговых обязательств должностные лица обществ осуществляли реализацию продуктов через незарегистрированные кассовые аппараты и от имени подконтрольных физических лиц-предпринимателей.

Вырученные наличные средства свозились в бухгалтерию предприятия. Физические лица - предприниматели фактически не имели реального отношения к ведению хозяйственной деятельности, и ежемесячно получали выплаты наличными за оформление их субъектами предпринимательской деятельности и использования их реквизитов. Реальным собственником продукции и денежных средств, полученных от реализации товаров, фактически были должностные лица общества.

На основании постановления районного суда г. Сумы налоговая милиция провела обыски, по результатам которых выявлено и изъято документы финансово-хозяйственной деятельности, черновые записи и наличные средства в размере более 2,17 млн гривен.

Обнаруженные и изъятые товарно-материальные ценности присоединены к материалам уголовного производства.

Досудебное расследование продолжается.