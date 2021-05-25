В Сумах апелляционный суд отменил постановление о закрытии уголовного дела в отношении организаторов подпольного казино В 2015 году трое сумчан в квартире одной из многоэтажек по улице Петропавловская организовали своеобразное казино.

В помещении была установлена компьютерная техника с установленным программным обеспечением симуляторов игровых автоматов, через которые обвиняемые предоставляли желающим доступ к азартным играм. Лицам инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 28 УК Украины (совершение преступления группой лиц), части 1 статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом).

Постановлением Заречного районного суда г. Сумі уголовное производство в отношении обвиняемых было закрыто на основании пункта 4 части 1 статьи 284 УПК Украины (закрытие уголовного производства в связи с вступлением в силу закона, которым отменена уголовная ответственность за деяния). Принятие такого решения суд первой инстанции обосновал тем, что в сентябре прошлого года начал действовать Закон Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Этим нормативно-правовым актом было признано утратившим силу Закон Украины «О запрете игорного бизнеса», а ст. 203-2 УК Украины изложена в новой редакции и отныне уголовной ответственности подлежат только лица, осуществляющие незаконную деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей. По мнению местного суда, игорный бизнес уже не признается преступлением. Зато полномочия государства на привлечение лиц к уголовной ответственности возникает только тогда, когда нарушается законодательство Украины в сфере игорного бизнеса.

С такой позицией Заречного районного суда г. Сумы не согласилась прокурор и обратилась в Сумской апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просила отменить указанное постановление в связи с неправильным применением закона Украины об уголовной ответственности и назначить рассмотрение производства в суде первой инстанции.

Рассмотрев материалы дела, коллегия судей апелляционного суда отменила решение суда первой инстанции и назначила рассмотрение в суде первой инстанции, поскольку судом при постановлении решения были допущены существенные нарушения требований уголовного процессуального закона, что помешало ему принять законное, обоснованное судебное решение и привели к неправильному применению закона Украины об уголовной ответственности. В частности, суд пришел к ошибочному выводу, что статья 203-2 УК Украины декриминализирована. Вместо этого законодателем только изменено ее редакцию, при этом действия, которые охватывались занятием игорным бизнесом, а именно, осуществление хозяйственной деятельности в сфере запрещенного законом игрового бизнеса, и в дальнейшем остались уголовными деяниями.