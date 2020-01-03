Сумчанки отличились на чемпионате Украины С 19 по 25 июля в с. Артюховка Змиевской территориальной громады Харьковской области состоялся открытый чемпионат Украины среди учеников по спортивному ориентированию (IV ранг).

Сумчане порадовали следующими результатами:

- Арбузова Вероника - в группе Ж18 на дистанции 6 км с результатом 1:00:43 заняла первое место и на дистанции 3,775 км с результатом 34,07 заняла II место;

- Бовкун Ольга - в группе Ж16 на дистанции 4 км с результатом 00:30:19 заняла первое место.

Подготовила спортсменок тренер Светлана Постельняк.