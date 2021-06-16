Лебединские полицейские поймали нелегального лесоруба Одиннадцать сосен спилил 40-летний мужчина в лесу без разрешительных документов.

За этим занятием его застали неравнодушные граждане и сразу сообщили в полицию. Прибыв на место происшествия, правоохранители увидели злоумышленника, который занимался незаконной порубкой леса. Им оказался 40-летний житель села Московский Бобрик.

По предварительным подсчетам, он нанес ущерб государству на сумму около 70 000 гривен.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Украины «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.