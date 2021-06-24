Сумские пляжницы стали вторыми на чемпионате Украины Сегодня, 18 июля, в Новой Каховке завершился чемпионат Украины по пляжному волейболу среди спортсменов до 18 лет.

В турнире среди девушек приняли участие 40 пар, в том числе две сумские. Лучшими стали представительницы ЦОП по пляжному волейболу Екатерина Удовенко и Елизавета Тарасенко, которые дошли до финала, но уступили паре из Черноморска Дарье Романюк и Еве Сердюк. Вторая наша пара – Кристина Ермоченко и Дарья Зима – заняли 9-е место.