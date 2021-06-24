Сумские пляжницы стали вторыми на чемпионате Украины

В турнире среди девушек приняли участие 40 пар, в том числе две сумские. Лучшими стали представительницы ЦОП по пляжному волейболу Екатерина Удовенко и Елизавета Тарасенко, которые дошли до финала, но уступили паре из Черноморска Дарье Романюк и Еве Сердюк.
Вторая наша пара – Кристина Ермоченко и Дарья Зима – заняли 9-е место.
Сумской государcтвенный университет объявил тендер на строительство кортов для пляжного волейбола....
Во Львове завершился 2-звездочный тур чемпионата Украины по пляжному волейболу....
8-11 июля во Львове проходил 2-звездочный тур чемпионата Украины по пляжному волейболу....
25-27 июня в Черноморске проходил чемпионат Украины по пляжному волейболу среди спортсменов до 21 года....
В нидерландском городе Гаага стартовал финальный раунд Континентального кубка по пляжному волейболу....