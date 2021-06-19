«Виктория» переманила у «Сум» лучшего бомбардира Вадим Шаврин продолжит карьеру в клубе из Николаевки.

33-летний нападающий Вадим Шаврин поставил подпись под контрактом с «Викторией» из Николаевки, для которой предстоящий сезон станет первым на профессиональном уровне.

Шаврин — воспитанник «Шахтера» и в июне 2007 года провел один матч за главную команду «горняков». После нескольких сезонов в «Шахтере-3» он играл за алчевскую «Сталь», «Олимпик», «Волынь», «Зирку», «Полтаву», «Гелиос», «Николаев», краматорский «Авангард» и «Полесье».

Минувший сезон уроженец Макеевки провел в составе «Сум». В составе этой команды с 22 голами он стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины среди аматоров.

«Виктория» за последние 4 года четырежды доходила до финала чемпионата ААФУ: дважды (в 2019 и 2021 годах) становилась вице-чемпионом страны среди любителей, дважды (в 2018 и 2020 годах) была чемпионом.