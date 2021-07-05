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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:02302

До конца недели на Сумщине сохранится преимущественно сухая, жаркая погода

Об этом сообщает Сумской областной гидрометцентр.

14 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +15 .. + 20 °С, днем +30 .. + 35 °С, по г. Сумы ночью +17 .. + 19 °С, днем +31 .. + 33 °С.

15 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +17 .. + 22 °С, днем +30 .. + 35 °С.

16 июля: переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +17 .. + 22 °С, днем +30 .. + 35 °С.

14-16 июля по области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, (5 класс), будьте осторожны с огнем.

Общество Прогноз погоды
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