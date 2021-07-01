В Сумах столкнулись легковушки В Курском микрорайоне областного центра не разминулись Skoda и Renault.

На улице Матюшенко произошло ДТП с участием Skoda и Renault. Обошлось без пострадавших. Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол. Патрульная полиция в очередной раз призывает быть внимательными и соблюдать ПДД.