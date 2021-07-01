В Сумах столкнулись легковушки

На улице Матюшенко произошло ДТП с участием Skoda и Renault. Обошлось без пострадавших.
Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
Патрульная полиция в очередной раз призывает быть внимательными и соблюдать ПДД.
Полицейские Шостки выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором травмировались два человека....
В Сумах полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмировался малолетний мальчик....
Вследствие ДТП в Сумах травмирован мотоциклист....
ДТП с неустановленным водителем произошло в полночь на автодороге Р-65 вблизи автозаправочной станции, находящейся между городом Глухов и селом Береза...
Около 17.00 в городе Белополье по улице Ломоносова неизвестный водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 30-летнего пешехода....