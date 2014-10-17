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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:52187

Патрульные в Сумах спасали мужчину, истекающего кровь

Сумские патрульные предоставили первую домедицинскую помощь раненому мужчине, который истекал кровью.

Инспекторы Анна Капорин и Ярослав Куц прибыли на вызов. Сообщалось о конфликте в одном из домов на улице Седова.

Во дворе они обнаружили мужчину, который тряпкой зажимал руку. У него была лужа крови.

Как оказалось, во время конфликта с братом мужчина разбил окно дома и стеклом порезал себе вены на руках. Он зажал раны тряпкой, но кровь не останавливалась.

Патрульные предоставили раненому домедицинскую помощь: наложили жгут, постоянно поддерживали разговор с человеком, чтобы контролировать его состояние. Из-за значительной потери крови мужчина мог в любой момент потерять сознание.

Через несколько минут на место приехала скорая помощь. Инспекторы передали мужчину медикам, его госпитализировали.

Право Первая помощь
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