Патрульные в Сумах спасали мужчину, истекающего кровь

Инспекторы Анна Капорин и Ярослав Куц прибыли на вызов. Сообщалось о конфликте в одном из домов на улице Седова.
Во дворе они обнаружили мужчину, который тряпкой зажимал руку. У него была лужа крови.
Как оказалось, во время конфликта с братом мужчина разбил окно дома и стеклом порезал себе вены на руках. Он зажал раны тряпкой, но кровь не останавливалась.
Патрульные предоставили раненому домедицинскую помощь: наложили жгут, постоянно поддерживали разговор с человеком, чтобы контролировать его состояние. Из-за значительной потери крови мужчина мог в любой момент потерять сознание.
Через несколько минут на место приехала скорая помощь. Инспекторы передали мужчину медикам, его госпитализировали.
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