Сумчан запрошують на дискусію про громадський транспорт Громадський транспорт у Сумах: бачення громади, перевізників, ради.

Яким буде громадський транспорт в Сумах з 2022 року?

Сумська платформа реформ збирає позиції пасажирів, перевізників та чиновників.

На скільки різняться точки зору різних сторін міського транспортного трикутника та чи існує спільний знаменник для підготовки умов проведення транспортного конкурсу?

Сумська платформа реформ спробувала знайти точки дотику, щоб вияснити, чи здатні ми всі разом рухатися в одному напрямку.

Напередодні були зібрані пропозиції до майбутнього конкурсного відбору перевізників від активних містян.

Далі було обговорення з представниками профільного відділу міської ради щодо їхніх планів на запуск процедури відбору.

І нарешті відбулося спілкування з кількома діючими перевізниками щодо їхнього бачення перспектив розвитку міського транспорту.

Провели порівняння і готові представити результат для широкої громадськості.

- Як планується оновлювати транспортну схему, запроваджувати електронний квиток, налагоджувати GPS-моніторинг?

- Наскільки реалістичною є обіцянка про повну відмову від маршруток вже з 2022-го?

- Чи варто боятися передбачень про кількаразове зростання тарифу на проїзд?

Спробуємо відповісти на ці та інші питання.

Водночас поговоримо про сервіс впливу пасажирів на якість надання послуг RUKH.SUMY.UA, підведемо проміжні підсумки першого місяця його функціонування, нагадаємо про можливості містян впливати на подальшу роботу транспортної системи.

Запрошуємо всіх охочих взяти участь у відкритій презентації результатів тристороннього обговорення проблем у сфері громадського транспорту в Сумах.

Чекаємо вас 30 червня о 14:00 у Розумному Хабі, що на Кузнечній, 2.