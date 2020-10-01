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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:34236

Глуховский таксист пытался изнасиловать 15-летнюю девочку?

Жительнице Бахмача Алене (имя изменено) пришлось навсегда распрощаться с мечтой о будущей профессии “благодаря ” происшествию, которое случилось с ней в Глухове.

Итак, Алена приехала из Бахмача в райцентр подавать документы в медицинский колледж, а поскольку города совсем не знает, решила воспользоваться услугами такси. Подошла к стоявшей в центре Глухова машине с шашечками, объяснила, куда ехать, и заняла переднее пассажирское место. И вдруг водитель, которому на вид было 50-55 лет, стал к девочке грязно приставать и откровенно домогаться. Об этом в соцсетях рассказала тетя Алены, предупреждая юных пассажирок от возможного ЧП, пишет Ваш шанс.

Таксист действовал настолько настойчиво и агрессивно, что девочка сильно испугалась и расплакалась. Не сложно догадаться, чем бы закончилась эта поездка, если бы пассажирка активно не сопротивлялась. В итоге таксист высадил ее в незнакомом месте и уехал. Вполне возможно, что он вез иногороднюю абитуриентку и вовсе не к медколледжу, а в другую сторону. Попасть на место назначения Алене помогла случайная прохожая, которая поинтересовалась у плачущего и растерянного ребенка, что случилось. Незнакомка привела девочку к учебному заведению. Правда, чуть позже, когда Алена вернулась в родной Бахмач и оказалась дома, она отошла от первого шока и наотрез теперь отказывается ехать учиться в Глухов. Убеждает родственников, что боится там появляться. В полицию пострадавшая не обращалась, да и родные не видят в этом смысла. А вот местные жители, глуховчане, настроены решительно: пишут в соцсетях, что найти этого таксиста не составит труда…

 
Право Изнасилование
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