В Сумах планируют провести фестиваль «Сурми України» в следующем году

- Понятно, что в этом году мы бы не успели провести, так ка не могли прогнозировать ситуацию с эпидемией, - обратился он к начальнице отдела культуры Наталья Цыбульской. – Но на следующий нужно просчитать, так как к концу года вакцинация должна выйти на финишную прямую.
Напомним: из-за пандемии коронавируса фестиваль не проходит уже два года. В прошлом году его переносили с Дня конституции на День города, но военные оркестры не отпустили.
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