Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:57325

В Сумах планируют провести фестиваль «Сурми України» в следующем году

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение просчитать экономику фестиваля «Сурми України» на следующий год.

фото Олега Демьяненко

- Понятно, что в этом году мы бы не успели провести, так ка не могли прогнозировать ситуацию с эпидемией, - обратился он к начальнице отдела культуры Наталья Цыбульской. – Но на следующий нужно просчитать, так как к концу года вакцинация должна выйти на финишную прямую.

Напомним: из-за пандемии коронавируса фестиваль не проходит уже два года. В прошлом году его переносили с Дня конституции на День города, но военные оркестры не отпустили.

Досуг Сурми України
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах отменили «Сурмы Украины»
31.08.2020 09:10

В Сумах отменили «Сурмы Украины»

Традиционный фестиваль духовой музыки «Сурмы Украины» в этом году не состоится....

25.08.2020 12:30

В Сумах не отказываются от «Сурм України», но гала-концерт под вопросом

Вопрос проведения Дня города обсуждали сегодня, 25 августа, на аппаратном совещании в мэрии....

В Сумах перенесли «Сурмы Украины»
09.06.2020 10:23

В Сумах перенесли «Сурмы Украины»

Традиционный фестиваль оркестров духовой музыки «Сурмы Украины» перенесли на День города....

В Сумах проходит фестиваль "Сурми України" (фоторепортаж)
28.06.2019 15:19

В Сумах проходит фестиваль "Сурми України" (фоторепортаж)

В Сумах открыли XVIII Международный фестиваль духовой музыки «Сурми України»...

В Сумах призакрыли «позорные» фонтаны на Театральной
27.06.2019 10:21

В Сумах призакрыли «позорные» фонтаны на Театральной

В преддверии открытия сегодняшнего фестиваля «Сурми України» коммунальщики выполнили поручение первого заммэра Сум Владимира Войтенко закрыть руины фонтанов на Тетарльной...

Новости

На Сумщине всего 6 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:39
Президент назначил главой Сумской ОГА Дмитрия Живицкого
25.06.2021 17:07
Жители Сумщины получили почетные награды по случаю Дня Конституции
30.06.2021 08:10
В Сумах нужно пробурить 5 артезианских скважин: ищут 150 млн грн
Сегодня 10:48
В Сумах планируют провести фестиваль «Сурми України» в следующем году
Сегодня 09:57
Кому в Сумах отключили воду?
Сегодня 09:48
«Сумское НПО» не выплачивает обещанные долги по зарплате
Сегодня 09:32
Сумские «охотники на лис» отличились на чемпионате Европы
Сегодня 09:29
На Сумщине прокуратура хочет вернуть громаде став стоимостью 41 млн грн
Сегодня 09:16
20 населенных пунктов обесточены из-за непогоды на Сумщине
Сегодня 08:55
Впервые в 2021 году в Сумах не обнаружили новых случаев заболевания коронавирусом
Сегодня 08:37
Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах?
Сегодня 08:33
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

5 порад початківцям у motion-дизайні
Вчера 14:28
Андрій Деркач: Говорити про свято недоречно і безглуздо
Вчера 13:22
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают падение (итоги недели)
Вчера 11:32
Суми зникли з карти громадського бюджету
25.06.2021 16:56
Прокуратура специально бьет по ложным целям?
25.06.2021 15:04
Біологічна небезпека. Кримінальні гастролі медичних відходів на Сумщині (відео)
24.06.2021 20:54
Курорт “Лаванда” в Львовской области — популярный и доступный санаторий Прикарпатья
23.06.2021 18:56
Як довести факт отруєння в закладі громадського харчування: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги
23.06.2021 16:07
В каких случаях стоит выполнить перепрошивку блока Airbag
23.06.2021 13:03
Как организовать вакцинацию трудового коллектива от COVID-19 на Сумщине?
23.06.2021 10:28
Що потрібно купити для манікюру в домашніх умовах
22.06.2021 16:16
Мэрия готова помогать СНПО, иначе – «путь в один конец»
22.06.2021 15:54
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.