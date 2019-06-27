В Сумах планируют провести фестиваль «Сурми України» в следующем году Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение просчитать экономику фестиваля «Сурми України» на следующий год.

- Понятно, что в этом году мы бы не успели провести, так ка не могли прогнозировать ситуацию с эпидемией, - обратился он к начальнице отдела культуры Наталья Цыбульской. – Но на следующий нужно просчитать, так как к концу года вакцинация должна выйти на финишную прямую.

Напомним: из-за пандемии коронавируса фестиваль не проходит уже два года. В прошлом году его переносили с Дня конституции на День города, но военные оркестры не отпустили.