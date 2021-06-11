В Шостке поймали магазинного вора Восемь наборов рыболовных крючков и катушку для спиннинга похитил из магазина самообслуживания житель Шостки.

О краже товара из магазина самообслуживания в Шостке в полицию сообщила администратор. Она рассказала, что во время просмотра видео с камер видеонаблюдения магазина увидела, как один из посетителей спрятал в карманы наборы рыболовных крючков и катушку для спиннинга. Не заплатив за товар, ушел.

Опираясь на изображение с камер видеонаблюдения магазина, участковый офицер полиции быстро установил злоумышленника. Им оказался 51-летний житель Шостки. Его разыскали, и тот признался в содеянном.

По словам подозреваемого, похищенный товар он частично продал, а частично оставил и себе. В дальнейшем он добровольно выдал правоохранителям несколько наборов рыболовных крючков и катушку.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет. Окончательное наказание мужчине определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.